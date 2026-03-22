BirGün muhabiri İsmail Arı dün bayram ziyareti için gittiği Tokat'ta gözaltına alınmıştı. İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına başta basın camiasından olmak üzere çok sayıda tepki gelmişti. Arı'nın gözaltına alınmasına bir tepki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Özel, Arı'nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Özgür Özel: "Gazetecilik suç değildir!"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Özel, "Gazetecilik faaliyeti, birilerinin hoşuna gitmedi diye suç olmaz.

Gazeteci İsmail Arı’nın üç ay önceki videosundan suç çıkarmaya çalışmak, bayram günü Tokat’taki aile ziyaretinde gözaltına aldırmak düşman hukukunun işletilmesidir.

İsmail Arı yalnız değildir.

Gazetecilik suç değildir." ifadelerini kullandı.