İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD’nin Orta Doğu politikasını hedef aldı.

Arakçi, Washington yönetiminin İsrail ve İran’a yönelik tutumlarının birbirinden tamamen farklı olduğunu belirterek bu yaklaşımın uluslararası dengeleri zedelediğini ifade etti.

“İsrail’e destek, İran’a kınama”

İranlı Bakan, ABD’nin İsrail’in Gazze’deki uygulamalarına dolaylı destek verdiğini savundu.

Açıklamasında, ABD’nin “güvenlik” gerekçesiyle attığı adımların İsrail’in politikalarını meşrulaştırdığını öne süren Arakçi, buna karşılık İran’ın kendi güvenliğini sağlama girişimlerinin ise uluslararası alanda eleştirildiğini vurguladı.

Hürmüz Boğazı vurgusu

Arakçi, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki faaliyetlerine yönelik eleştirilere de değindi.

İran’ın bu bölgede attığı adımların savunma amaçlı olduğunu ifade eden Arakçi, buna rağmen ülkesinin kınanmasının adil olmadığını dile getirdi.

“Uluslararası hukuk çıkarlara göre kullanılamaz”

İran Dışişleri Bakanı, uluslararası hukuk vurgusu yaparak sert bir mesaj verdi.

Arakçi, küresel hukuk sisteminin belirli ülkelerin çıkarlarına göre yorumlanamayacağını belirterek, mevcut yaklaşımın uluslararası düzen açısından tehlikeli bir örnek oluşturduğunu savundu.

Bölgesel gerilimde yeni tartışma

İran ile ABD arasındaki söylem gerilimi, Orta Doğu’daki mevcut kriz ortamında yeni bir tartışma başlığı daha açtı.

Uzmanlar, karşılıklı açıklamaların diplomatik süreci zorlaştırabileceğine dikkat çekerken, bölgedeki tansiyonun önümüzdeki günlerde daha da artabileceği değerlendiriliyor.

