Türkiye’de geleneksel tasarruf araçlarının başında gelen altın, büyük ölçüde finansal sistemin dışında tutulmaya devam ediyor. Yapılan değerlendirmelere göre vatandaşların evlerinde, kasalarında veya fiziki olarak sakladıkları altın miktarı yaklaşık 8 milyon kilogram (8 bin ton) seviyesine ulaştı.

Bu miktar, Türkiye ekonomisi açısından oldukça önemli bir büyüklüğe işaret ediyor.

Ekonomik karşılığı trilyonlarla ifade ediliyor

Uzman hesaplamalarına göre söz konusu altın birikiminin toplam değeri yaklaşık 50,5 trilyon TL seviyesinde. Bu rakam, döviz bazında ise yaklaşık 1,1 trilyon dolar olarak ifade ediliyor.

Bu büyüklük, Türkiye’nin yıllık milli gelirine yakın bir ekonomik potansiyelin sistem dışında tutulduğunu gösteriyor.

Neden yastık altı tercih ediliyor?

Ekonomistler, vatandaşların altını fiziki olarak saklama eğiliminin birkaç temel nedene dayandığını belirtiyor:

Güvenli liman olarak görülmesi

Enflasyona karşı korunma aracı olması

Finansal sisteme duyulan sınırlı güven

Geleneksel yatırım alışkanlıkları

Özellikle belirsizlik dönemlerinde altına yönelimin daha da arttığı ifade ediliyo