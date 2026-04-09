İsmail Bekayi, Beyaz Saray’ın İran-ABD ateşkesinin Lübnan’ı kapsamadığı yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi. Bekayi, ABD’nin bu tutumunu “verilen sözden geri adım” olarak nitelendirdi.

“Bu, sözden dönmek değilse nedir?”

Bekayi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Karoline Leavitt’in ateşkesin Lübnan’ı kapsamadığı yönündeki açıklamalarını eleştirdi.cİranlı sözcü, bu yaklaşımın ABD’nin taahhütleriyle çeliştiğini savunarak, Washington yönetimine yönelik güven sorununa dikkat çekti.

Pakistan’ın açıklaması gündeme getirildi

Bekayi, paylaşımında Şahbaz Şerif’in ateşkes sürecine ilişkin açıklamasına da yer verdi. Şerif’in açıklamasında, tarafların Lübnan dahil olmak üzere tüm bölgelerde ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldığı ifade edilmişti.

Tahran’dan ortak tepki

İran yönetimi daha önce de benzer yönde açıklamalar yapmıştı. Muhammed Bakır Galibaf ve Abbas Arakçi, Lübnan’a yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini vurgulamıştı.

Ateşkes süreci tartışmalı

İran basınında yer alan haberlerde, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının devam etmesi halinde İran’ın ateşkes sürecinden çekilebileceği öne sürülmüştü. Bu durum, sürecin kırılgan yapısını bir kez daha ortaya koydu.

Bölgesel gerilim sürüyor

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve ABD’nin tutumu, Orta Doğu’da tansiyonun düşmediğini gösteriyor. Uzmanlar, taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının çatışma riskini artırdığına dikkat çekiyor.