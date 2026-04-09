Karoline Leavitt, ABD ile İran arasında yürütülen ateşkes ve müzakere sürecine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Leavitt, İran’ın ilk sunduğu planın tamamen reddedildiğini, ancak daha sonra sunulan yeni teklifin müzakereler için temel oluşturduğunu açıkladı.

“İlk 10 maddelik plan kabul edilmedi”

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Leavitt, İran’ın başlangıçta sunduğu 10 maddelik teklifin “ciddiyetsiz ve kabul edilemez” bulunduğunu söyledi.

Leavitt, bu planın Donald Trump ve müzakere ekibi tarafından tamamen reddedildiğini belirterek, sürecin daha sonra farklı bir noktaya evrildiğini ifade etti.

Yeni plan ABD’nin teklifine uyumlu hale getirildi

Leavitt’e göre İran, artan askeri baskı sonrası daha “makul” bir teklif sundu. Bu yeni planın ABD’nin 15 maddelik önerisiyle uyumlu hale getirilerek müzakereye açık bir zemin oluşturduğu kaydedildi.

“Ateşkes ABD için bir zafer”

ABD yönetimi, İran ile sağlanan ateşkesi “askeri ve diplomatik başarı” olarak değerlendirdi. Leavitt, ABD ordusunun operasyon sürecinde belirlenen hedeflere kısa sürede ulaştığını ve bu durumun ateşkes sürecini hızlandırdığını savundu.

38 günde askeri hedeflere ulaşıldı iddiası

Leavitt, ABD’nin yürüttüğü Operation Epic Fury kapsamında İran genelinde binlerce hedefin vurulduğunu ve ülkenin askeri kapasitesinin ciddi ölçüde zayıflatıldığını öne sürdü.

Açıklamada, İran’ın savunma altyapısının geriye itildiği ve bölgedeki etkisinin azaltıldığı iddia edildi.

Hürmüz Boğazı kritik başlık olmaya devam ediyor

Hürmüz Boğazı’nın durumu da gündemdeki yerini koruyor. Leavitt, boğazdaki gemi trafiğinde artış gözlemlendiğini belirterek ABD’nin önceliğinin geçişlerin hızlı ve güvenli şekilde sürmesi olduğunu vurguladı.

“Lübnan ateşkes kapsamında değil”

Leavitt, ateşkes anlaşmasının Lübnan’ı kapsamadığını açıkça ifade etti. Bu durumun tüm taraflara iletildiğini belirten sözcü, bölgedeki çatışmaların farklı başlıklar altında değerlendirildiğini söyledi.

Müzakerelerde yeni aşama: İslamabad görüşmesi

ABD’nin müzakere sürecini ilerletmek için diplomatik temaslarını sürdürdüğü belirtilirken, görüşmelerin yeni turunun İslamabad’da yapılacağı açıklandı.

Heyette J.D. Vance, Steve Witkoff ve Jared Kushner’in yer alacağı bildirildi.

“Sadece ABD çıkarlarına uygun anlaşma kabul edilir”

Leavitt, ABD yönetiminin yalnızca kendi çıkarlarına hizmet eden bir anlaşmayı kabul edeceğini vurgulayarak, müzakere sürecinin önümüzdeki iki hafta içinde kritik bir aşamaya gireceğini ifade etti.

NATO’ya eleştiri

Basın toplantısında NATO’ya yönelik eleştiriler de gündeme geldi. Leavitt, müttefiklerin süreçte yeterince destek vermediğini savunarak, NATO’nun tutumunu eleştirdi.