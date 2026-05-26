Cumhuriyet Halk Partisi’nde mahkemenin verdiği ‘mutlak butlan’ kararının ardından İzmir sokaklarında adeta bir siyasi fırtına yaşandıç Valiliğin yasak kararı ve emniyet güçlerinin TOMA’lı, biber gazlı müdahalesi Gündoğdu Meydanı’na yürüyen on binleri durdurmaya yetmedi. Cumhuriyet Meydanı’nın bariyerlerle kapatılmasına Kordon boyundan taşan tarihi bir kalabalıkla yanıt veren Özgür Özel, parti otobüsünün üzerine çıkarak yaptığı açıklamada "Sandığı kuralım, 2 milyon üyeyle seçim yapalım" dedi.

Kılıçdaroğlu’na 2 milyon üyeli "Sandık" çağrısı

Özel, kurultay tartışmalarının odağındaki isim olan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek, siyasette kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak tarihi bir çağrıda bulundu. Mahkeme kararlarıyla partinin geriye götürülmek istendiğini belirten Özel yaptığı çağrıda şu ifadelere yer vermişti;

"Benim Kemal Bey'e önerim şudur: 2 milyon üyemizle genel başkan seçelim. Eğer 2 milyon CHP’linin önüne sandığı koyarsanız, seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başkası kazanırsa, elini öpeceğim ve ömrüm boyunca yanında gezeceğim."

Yasa maddelerinin arkasına sığınılmasını kabul etmeyeceğini ifade eden Özel, bir pazar günü tüm ilçelerde kurulacak sandıklarla bu düğümün çözülebileceğini ekledi. Kılıçdaroğlu’na yönelik, "Partiyi bölmeyin, bu kötülüğü yapmayın" sözleriyle seslenen Özel, sokağın öfkesini dindirmenin tek yolunun üyenin iradesine başvurmak olduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yanıt gecikmedi

İzmir Kordon’da bu tarihi kırılma yaşanırken, Ankara’da da sıcak saatler hareketliliğini koruyordu. Eski CHP Milletvekili Müslim Sarı, İzmir’deki miting saatlerine yakın bir zaman diliminde, Kemal Kılıçdaroğlu’nu konutunda ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren basına kapalı görüşmenin ardından açıklama yapan Sarı, en makul zaman dilimini işaret etti.

Cumartesi günü kitlesel bir toplantı hazırlığı içinde olduklarını açıklayan Sarı, Özgür Özel’in İzmir’den yükselttiği sert eleştirilere ve kurultay çağrılarına mesafeli yaklaştı. Süreci daha çok partinin olağan işleyişi olarak gördüklerini ima eden Sarı, "Genel Başkanımız 'En makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım' dediği halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yol ve yol haritamız bellidir" diyerek, Ankara kanadının kendi takvimini işletmeye devam edeceğinin sinyalini verdi.