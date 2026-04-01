İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yürütülen temaslara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arap basınına konuşan Arakçi, Washington’dan gelen tekliflere henüz yanıt verilmediğini belirtirken, mevcut sürecin “müzakere” değil yalnızca mesaj alışverişi olduğunu vurguladı.

“ABD’nin teklifine yanıt vermedik”

Arakçi, ABD tarafından iletildiği belirtilen 15 maddelik teklife ilişkin İran’ın resmi bir karşılık vermediğini açıkladı. Tahran yönetiminin henüz müzakere sürecine girme kararı almadığını ifade eden Arakçi, değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti.

İran’ın önceliğinin yalnızca ateşkes değil, bölgedeki savaşın tamamen sona ermesi olduğunu söyleyen Arakçi, bunun için bazı şartlar öne sürdü.

İran’ın şartları: Garanti ve tazminat

İranlı Bakan, savaşın sona ermesi için saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmesi ve uğranılan zararların tazmin edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Arakçi, “Ateşkesi kabul etmiyoruz, kalıcı çözüm istiyoruz” diyerek Tahran’ın pozisyonunu net bir şekilde ortaya koydu.

“Bu bir müzakere değil, mesaj trafiği”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff üzerinden mesajlar aldıklarını doğrulayan Arakçi, bunun resmi müzakere anlamına gelmediğini söyledi.

Mesajların doğrudan ya da bölgedeki üçüncü ülkeler aracılığıyla iletildiğini belirten Arakçi, sürecin İran hükümeti ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi denetiminde yürütüldüğünü ifade etti.

Hürmüz Boğazı açıklaması: “Dostlara açık, düşmana kapalı”

Arakçi, Hürmüz Boğazı’na ilişkin değerlendirmesinde, boğazın dost ülkeler için açık olduğunu ancak İran ile savaşan taraflara kapalı tutulduğunu söyledi.

Boğazın barış için bir geçiş noktası olabileceğini vurgulayan Arakçi, bu konuda kararın kıyıdaş ülkeler tarafından verilmesi gerektiğini dile getirdi.

“Kara harekatına hazırız”

Olası bir kara operasyonuna ilişkin de konuşan Arakçi, İran’ın savaşı başlatmadığını ancak her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtti.

“Umarım karşı taraf hesap hatası yapmaz” diyen İranlı Bakan, askeri seçeneklerin masada olduğunu açıkça ifade etti.

“Hedef ABD, komşular değil”

Arakçi, İran’ın Körfez ülkelerine yönelik bir saldırı planı olmadığını vurgulayarak, askeri operasyonların yalnızca ABD’ye ait hedeflere yöneldiğini söyledi.

Bölge ülkeleriyle ilişkilerin yeniden inşa edilebileceğini belirten Arakçi, güven ortamının yeniden tesis edilmesinin zaman alabileceğini de kabul etti.

“ABD’ye güvenimiz yok”

İran Dışişleri Bakanı, geçmişte ABD ile yürütülen müzakerelerin olumsuz sonuçlandığını hatırlatarak, Washington’a güvenmediklerini açıkça dile getirdi.

Arakçi, “ABD ile müzakerelerin sonuç vereceğine inanmıyoruz. Güvenimiz sıfır” ifadeleriyle İran’ın mevcut diplomatik yaklaşımını özetledi.

Diplomasi kapısı temkinli aralıkta

Tahran yönetimi, bir yandan diplomasi kapısını tamamen kapatmazken diğer yandan askeri ve siyasi şartlarını sert bir şekilde ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre İran’ın bu yaklaşımı, hem sahadaki gelişmelere hem de uluslararası baskıya göre şekillenebilecek esnek ancak temkinli bir stratejiye işaret ediyor.