1 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde önemli değişikliklere gidildi. Yapılan düzenleme özellikle “eşdeğer program” tanımı ve yatay-dikey geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerine ilişkin hesaplama yöntemlerini kapsıyor.

“Eşdeğer program” tanımı yönetmeliğe girdi

Yeni düzenleme ile yönetmeliğin 4. maddesine “eşdeğer program” kavramı eklendi. Buna göre, isimleri aynı olan ya da zorunlu ders içeriklerinin en az yüzde 80 oranında örtüştüğü diploma programları “eşdeğer” kabul edilecek.

Bu değişiklik, özellikle yatay geçiş süreçlerinde programların karşılaştırılması açısından belirleyici olacak.

Yatay ve dikey geçişte süre hesaplaması değişti

Yönetmeliğin 15. maddesinde yapılan değişiklikle, farklı geçiş türlerine göre öğrenim süresinin nasıl hesaplanacağı netleştirildi.

Eşdeğer programlara yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süresi, önceki programda geçirilen dönemler ile Bahçeşehir Üniversitesi’nde geçirilen sürenin toplamı üzerinden hesaplanacak.

Eşdeğer olmayan programlara geçiş yapan öğrencilerde ise süre, üniversitede okunan dönem sayısı ve intibak edilen sınıf dikkate alınarak belirlenecek.

Birinci sınıfa intibak ettirilen öğrenciler için ise öğrenim süresine ek dönem dahil edilmeyecek.

Azami süreler mevcut yönetmeliğe göre belirlenecek

Yeni düzenlemede, azami öğrenim sürelerinin belirlenmesinde yükseköğretim kurumları arasındaki geçişlere ilişkin mevcut yönetmelik hükümlerinin esas alınacağı belirtildi.

Yürürlük tarihi açıklandı

Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasından Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü sorumlu olacak.