Küresel siyasetin odak noktası haline gelen Pakistan’daki kritik zirveden uzlaşma haberi çıkmadı. ABD ve İran heyetleri arasında İslamabad’ta gerçekleştirilen diplomatik temasların, temel görüş ayrılıkları nedeniyle tıkanıklığa uğradığı resmen teyit edildi. İşte Orta Doğu ve dünya siyasetini yakından ilgilendiren müzakere sürecinin perde arkası...

İslamabad zirvesi çözümsüzlükle noktalandı

Pakistan’ın başkenti İslamabad, Washington ve Tahran hatları arasındaki en kritik buluşmalardan birine ev sahipliği yaptı ancak beklentiler karşılanamadı. İran medyasının aktardığı bilgilere göre, iki ülke arasında yürütülen diplomatik müzakereler somut bir uzlaşı zemini yakalanamadan sona erdi. İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, tarafların ortak bir çerçeve üzerinde mutabık kalamadığını duyururken, görüşmelerin sonuçsuz kalmasının temel nedeni olarak ABD heyetinin "aşırı ve kabul edilemez" taleplerini işaret etti. Bu durum, aylardır süregelen diplomatik çabaların ardından bölgedeki gerilimin bir süre daha devam edeceği şeklinde yorumlandı.

Masadaki kritik başlıklar: Hürmüz Boğazı ve nükleer haklar

Görüşmelerin hangi noktalarda tıkandığına dair ayrıntılar ise İran yönetimine yakınlığıyla bilinen Press TV aracılığıyla kamuoyuna yansıdı. Habere göre, Tahran ve Washington arasındaki en büyük anlaşmazlık konularının başında stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndan geçiş hakları yer aldı. Bunun yanı sıra, İran’ın nükleer enerji konusundaki egemenlik hakları ve programın geleceğine dair sunulan şartlar, tarafların el sıkışmasını imkansız kılan diğer başlıklar olarak kayda geçti. Diplomatik kaynaklar, masadaki maddelerin her iki taraf için de kırmızı çizgi niteliği taşıdığını ve esneklik payının düşük olması nedeniyle müzakerelerin kilitlendiğini vurguladı.

Washington'dan "Dönüyoruz" mesajı geldi

Müzakere sürecinin seyri hakkında günün ilk saatlerinde gelen bilgiler, görüşmelerin yerel saatle 03:00 sularına kadar sürdüğünü ve haftanın son gününde de devam edeceğini öngörüyordu. Ancak sahadaki bu beklenti, ABD kanadından gelen resmi açıklama ile yerini belirsizliğe bıraktı. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, diplomatik temasların başarısızlıkla sonuçlandığını bizzat duyurdu. Vance, yaptığı açıklamada İran tarafı ile herhangi bir anlaşma zeminine varılamadığını net bir dille ifade ederken, Amerikan heyetinin bir mutabakat sağlamadan ABD’ye dönüş yoluna geçtiğini kamuoyuyla paylaştı.

Diplomatik koridorlarda belirsizlik hakim

İslamabad’daki bu keskin kopuş, uluslararası kamuoyunda "diplomatik bir fırsatın kaçırılması" olarak değerlendiriliyor. Tahran basını, müzakerelerin başarısızlığını Amerikan tarafının uzlaşmaz tutumuna bağlarken; ABD kanadı, anlaşma şartlarının oluşmadığına dikkat çekiyor. Özellikle stratejik su yolları ve enerji hakları üzerindeki bu derin fikir ayrılığı, iki aktör arasındaki ilişkilerin gelecekteki seyrine dair soru işaretlerini artırırken, bölge siyasetindeki tansiyonun düşmesi için gereken ortak iradenin henüz oluşmadığını bir kez daha kanıtlamış oldu.