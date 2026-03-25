Son Mühür- Savaşın ilk gününden itibaren İsrail'in kabusu olan balistik füzeler bu kez ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan Hadera'daki Orot Rabin elektrik santrali oldu.

''Bu sabah İran'ın 88. dalgasından fırlatılan bir İRGC balistik füzesi, Hadera'daki Orot Rabin elektrik santralinden yaklaşık bir kilometre uzaktaki açık bir alana isabet etti'' diyen Sri Lanka kökenli bağımsız analist Shanaka Anslem Perera,

''Santralin yakınında kalın duman yükseldi. Bölgede yangın çıktı. Santralde hasar yok. Yaralanan yok. Elektrik kesintisi yok. İsrail hava savunma sistemleri, yarım saat içinde merkezi İsrail'i hedef alan üç ayrı fırlatmanın tespit edilmesi üzerine gelen savaş başlıklarını engelledi; enkaz ülkenin yaklaşık 30 farklı noktasına düştü.



Bu bir kaza değildi. İki gün önce, 23 Mart'ta, İran ordusu yarı resmi Fars haber ajansı aracılığıyla bir hedef listesi yayınladı ve Trump İran elektrik santrallerine saldırırsa, İsrail ve Körfez ülkelerinin "tüm elektrik santralleri, enerji altyapısı ve bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı"nın vurulacağını ilan etti.

Orot Rabin o listede yer alıyordu. İsrail'in en büyük elektrik santralinden bir kilometre uzağa düşen füze, kamuya açık bir şekilde ilan edilmiş bir tehdidi, kamuya açık bir şekilde adlandırılmış bir hedefe karşı icra ediyordu'' hatırlatmasında bulundu.



Kaybedilemeyecek kadar değerli...



''Orot Rabin 2.590 megavat üretiyor ve İsrail'in elektriğinin yaklaşık dörtte birini sağlıyor'' diyen Perera,

''Santral, savaşın taban yük istikrarını önceliklendirmesi nedeniyle kömürden gaza geçiş sürecindeydi. Devre dışı bırakılmakta olan tesis, şimdi kaybedilemeyecek tesis haline geldi.

Demir Kubbe'de sistem çalışıyor. Ama 100 füzeye karşı yüzde 95 engelleme oranı, beş tanesinin geçmesine yol açıyor.

Ülke elektriğinin dörtte birini üreten bir santrali hedef alan bir tanesi, tek bir çarpışla savaşı değiştirir'' değerlendirmesinde bulundu.

