Son Mühür- ABD ve İsrail'in fitilini ateşlediği savaş, İran'ın geri adım atmamasıyla Orta Doğu'yu saran büyük bir krize kapı araladı.

Hürmüz Boğazı'nın tüm kontrolünü ele geçiren İran'ın, sadece izin verdiği ülkelerin gemilerine geçişine onay vermesi, dünyayı yeni bir enerji kriziyle baş başa bıraktı.

ABD Başkanı Trump'ın savaşı kazandık açıklamalarına rağmen sahadaki gerçek, farklı bir tabloya işaret ediyor.

Trump'ı sonu belirsiz bir savaşa ikna edenin kimler olduğu sorusuna cevap tanınmış siyaset bilimci Prof. John J. Mearsheimer'den geldi.

Trump uyarılara kulak vermedi...



Judge Andrew Napolitano'nun podcast programına katılan Chicago Üniversitesi'nde görev yapan siyaset bilimci Prof. John J. Mearsheimer, tüm ABD istihbarat camiasının Trump'ı bu savaşa karşı uyardığını vurguladı.

Uyarılara rağmen Trump'ın CIA'yı görmezden geldiğini belirten Mearsheimer, ''Trump yalnızca İsrailliler'e, Jared Kushner'a ve Siyonist danışmanlara kulak verdi. Onlar Amerikan dış politikasını gasp ettiler'' değerlendirmesinde bulundu.

Mearsheimer'ın açıklamalarının önemine dikkat çeken Prod. Dr. Doğu Ergil, Mearsheimer'in açıklamaları korkunç bir ifşaat sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.