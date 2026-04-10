Fars Haber Ajansı, ismi açıklanmayan bir İranlı kaynağa dayandırdığı haberinde, Tahran yönetiminin Pakistanlı yetkililere resmi olarak bildirimde bulunduğunu aktardı. Buna göre İran’ın, Lübnan’da ateşkes sağlanmadan İslamabad’da ABD ile herhangi bir barış görüşmesine katılma planı bulunmadığı ifade edildi. The Wall Street Journal, İranlı bir heyetin Washington ile müzakerelere başlamak üzere İslamabad’a ulaştığını iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail ile İran arasında yürütülecek olası görüşmelerin, ABD’nin başta Lübnan olmak üzere tüm cephelerde ateşkes taahhütlerine uymasına bağlı olduğunu vurguladı.

“Geçici ateşkes ilan edildi, sahada gerilim sürüyor”

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından, İran’ın misillemeleriyle bölgesel çatışmaya dönüşen süreçte ateşkes kararı alındı. ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın açılması şartıyla İran ile 2 haftalık ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Trump, İran tarafından sunulan 10 maddelik teklifin müzakereler için uygulanabilir bir zemin oluşturduğunu belirtirken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de savaşta hedeflere ulaşıldığını savunarak nihai görüşmelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde tamamlanmasının planlandığını açıkladı. Süreçte Türkiye, Pakistan ve Mısır’ın diplomatik temaslarla taraflar arasındaki iletişimi sürdürmek için yoğun çaba harcadığı belirtilirken, bölgesel ve uluslararası aktörlerin de gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.

İsrail yönetimi, geçici ateşkese destek verdiğini açıklamasına rağmen anlaşmanın Lübnan’ı kapsamadığını savunarak bu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürdü. Bu durum, ateşkesin sahadaki etkisine ilişkin belirsizlikleri artırdı.