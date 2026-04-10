ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD’de yaşanan bir cinayet olayına atıfta bulunarak göç politikaları üzerinden Demokratlara sert eleştiriler yöneltti. Trump, Haiti’den gelen yasa dışı bir göçmenin bir kadını öldürdüğünü öne sürerek, bu olayın mevcut politikaların sonucu olduğunu savundu.

Trump açıklamasında, eski Başkan Joe Biden ve Demokratları hedef alarak, söz konusu kişinin ülkeye girişine izin verilmesini eleştirdi. Biden yönetiminin göçmenlere yönelik uygulamalarını da gündeme getiren Trump, “Geçici Koruma Statüsü” programının kötüye kullanıldığını iddia etti.

“Videoyu izlemeyin” uyarısı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, paylaştığı görüntülerin son derece rahatsız edici olduğunu belirterek izlenmemesi yönünde uyarıda bulundu. Yasa dışı göçmenleri sınır dışı ederek ülkedeki güvenlik sorunlarını azaltmaya çalıştıklarını ifade eden Trump, Demokratların yeniden iktidara gelmesi halinde sınır politikalarının gevşeyeceğini ve bunun ülke için risk oluşturacağını savundu.

Saldırıda hayatını kaybeden kadın için dua çağrısı yapan Trump, olayla ilgili sürecin hızla sonuçlanacağını belirterek, “Adaletin en kısa sürede ve en sert şekilde sağlanması için çalışacağız” dedi. Paylaştığı görüntülerle ilgili olarak da izleyici uyarısı yapan Trump, videonun özellikle çocuklar için uygun olmadığını vurguladı.