İran ve mollaları tarih boyunca İslam adına, Müslümanlar için Batı ile hiçbir zaman savaşmadı. Bugün de Amerika ve İsrail’le İslam adına ya da Müslümanlar adına savaşmıyor.

Ama ortada inkâr edilemeyecek bir gerçek var:

İsrail ve Amerika, Müslüman olan İran’a haksız ve hukuksuz şekilde saldırıyor. Orada Müslümanları katlediyor.

İran ise, az da olsa buna karşılık veriyor. Amerika ve İsrail’e zarar veriyor.

Bu tabloyu görmeden, meseleyi sadece ideolojik ezberlerle değerlendirmek doğru değildir.

Ben bu ortamda şunu söylüyorum:

İran bizim komşumuzdur.

İran Müslüman bir ülkedir.

Ve bugün İran mağdur durumdadır.

Bu üç gerçeği aynı anda görmeden yapılacak her yorum eksiktir.

Bu nedenle ben İran’ı destekliyorum. İran’ın işgal edilmesini istemiyorum.

Devletimizin de İran’a bakışının ve politikasının bu çerçevede olduğunu düşünüyorum.

Aksi yönde yapılan değerlendirmeler ise ya ifrattır ya tefrit.

Orta yerde duran hakikati görmeyenler, uçlarda savrulmaya mahkûmdur.

Nokta.