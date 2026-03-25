Intel'in daha önce yalnızca Arc Pro B60 ile sınırlı kalan profesyonel GPU portföyü, bu iki yeni kartla ciddi bir güç atılımı yapıyor. Şirket, yeni kartlarını doğrudan Nvidia RTX Pro 4000 serisinin karşısına konumlandırarak fiyat-performans avantajını öne çıkarıyor.

Intel Arc Pro B70 özellikleri ve fiyatı

Serinin amiral gemisi olan Arc Pro B70, Xe2 mimarisi üzerine inşa edilmiş tam donanımlı BMG-G31 çipini kullanıyor. Kart 32 Xe çekirdeği, 256 XMX motoru ve 256-bit bellek arayüzüyle donatıldı. Zirve performansta 367 TOPS yapay zeka işlem gücü sunarken bellek bant genişliği 608 GB/s seviyesine ulaşıyor. GPU saat hızı ise 2.8 GHz'e kadar çıkabiliyor.

Intel'in kendi verilerine göre Arc Pro B70, rakip Nvidia RTX Pro 4000'e kıyasla 2.2 kata kadar daha geniş bağlam pencereleri ve çoklu kullanıcı iş yüklerinde yüzde 85'e kadar daha yüksek token verimi sunuyor. Kartın TDP değeri 160W ile 290W arasında değişirken Intel markalı modelin güç tüketimi 230W olarak belirlendi. Fiyatı ise 949 dolardan başlıyor ve bugünden itibaren ASRock, Gunnir, Maxsun ve Sparkle gibi ortaklardan satışa sunuluyor.

Arc Pro B65 daha uygun fiyatlı alternatif

Arc Pro B65 ise aynı BMG-G31 çipinin budanmış versiyonunu kullanıyor. 20 Xe çekirdeği ve 160 XMX motoru barındıran kart, 32 GB bellek kapasitesini koruyor ancak işlem gücü 197 TOPS seviyesinde kalıyor. TDP değeri 200W olan B65, bellek kapasitesine öncelik veren ancak zirve hesaplama gücüne ihtiyaç duymayan kullanıcılar için konumlandırıldı. Bu model nisan ortasında sadece AIB ortakları üzerinden satışa çıkacak ve fiyatı henüz açıklanmadı.

Oyuncular için Arc B770 hâlâ belirsiz

Her iki kartın da iş istasyonu segmentine yönelik olması, oyuncu topluluğunun merakla beklediği Arc B770'in akıbetini belirsiz kılıyor. Intel'in aynı BMG-G31 çipini tüketici odaklı bir oyun kartında kullanıp kullanmayacağı henüz netleşmedi. Ancak sürücü tarafında oyun varyantının hazır olduğu yönündeki sızıntılar, bu ihtimalin tamamen kapanmadığına işaret ediyor.