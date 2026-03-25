MIUI dönemine veda edip tamamen yeni bir ekosistem vizyonuyla yola çıkan Xiaomi, HyperOS 3.1 ile bu vizyonu bir adım öteye taşıyor. Çinli teknoloji devi, güncellemeyi Çin'de Xiaomi 17 serisi ve Redmi K90 ailesi gibi tepe modellere zaten ulaştırmıştı. Şimdi ise sıra küresel kullanıcılarda.

HyperOS 3.1 hangi yenilikleri getiriyor?

HyperOS 3.1, köklü bir değişimden çok mevcut deneyimi ince ayarlarla güçlendiren bir güncelleme olarak konumlanıyor. Yeniden yapılandırılan sistem mimarisi sayesinde uygulama açılış sürelerinde gözle görülür bir iyileşme sağlanıyor. Galeri ve Hava Durumu gibi temel uygulamalar Rust programlama diliyle yeniden yazıldı ve bu sayede hem hız hem de kararlılık artışı elde edildi.

Bunun yanı sıra yeniden tasarlanan son uygulamalar menüsü, geliştirilmiş animasyonlar ve daha etkileşimli bildirimler sunan Hyper Island sistemi de güncellemenin dikkat çeken unsurları arasında yer alıyor. Super OTA adlı yeni güncelleme teknolojisi ise sistem güncellemelerinin daha hızlı kurulmasını ve daha az yeniden başlatma gerektirmesini sağlıyor.

Android 16 zorunluluğu ve cihaz uyumluluğu

Önemli bir detay olarak HyperOS 3.1 yalnızca Android 16 tabanlı cihazlarda çalışıyor. Yani Android 15 kullanan modellerin doğrudan bu sürüme geçmesi mümkün değil. Bu durum güncellemenin daha yeni nesil cihazlarla sınırlı kalmasına yol açıyor.

Beta programına nasıl katılınır?

Global Beta'yı denemek isteyen kullanıcıların öncelikle Mi Community uygulamasını indirip hesap oluşturması gerekiyor. Uygulama içinden bölge olarak "Global" seçildikten sonra mevcut beta programına başvuru yapılabiliyor. Başvurusu onaylanan kullanıcılar, Ayarlar > Telefon Hakkında bölümünden güncellemeyi kablosuz olarak indirebiliyor.

Orta segment modellere de yayılacak

Xiaomi'nin dağıtım stratejisi her zaman olduğu gibi yukarıdan aşağıya doğru ilerliyor. İlk aşamada amiral gemisi modeller güncellemeyi alırken, önümüzdeki aylarda Redmi ve POCO serisindeki popüler orta segment cihazlara da kademeli olarak ulaşması planlanıyor. Şirketin resmi takvimi nisan sonuna kadar geniş bir cihaz yelpazesini kapsıyor.