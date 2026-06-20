Son Mühür- Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında Paraguay ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya erken veda etti. Mücadelenin henüz 2. dakikasında yediği şok golle geriye düşen ay-yıldızlılar, rakibin uzun süre 10 kişi oynamasını fırsata çeviremedi. Aranan beraberlik golü bir türlü gelmeyince, millilerimiz dev turnuvadaki şansını tamamen kaybetti.

Tüm Türkiye sabahın erken saatlerinde bu maç için kalkmıştı Heyecan tüm ülkeyi sarmışken gelen yenilgi hepimizi üzdü. 2. dakikada yediğimiz gol bizi oldukça etkiledi. A Milli Takım, Avustralya'nın ardından Paraguay'a da kaybetti ve grupta iki maç sonunda 0 puanda kaldı. Milli Takım, iki maçın ardından Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay, 3 puana yükseldi.

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Hakemler: Ivan Barton, David Moran, Antonio Pupiro

Türkiye İlk 11:

Uğurcan Çakır

Mert Müldür

Merih Demiral

Abdülkerim Bardakcı (Dk. 86 Orkun Kökçü)

Ferdi Kadıoğlu (Dk. 71 Eren Elmalı)

İsmail Yüksek (Dk. 60 Can Uzun)

Hakan Çalhanoğlu

Yunus Akgün (Dk. 60 Deniz Gül)

Arda Güler

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz)

Türkiye Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Salih Özcan, Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın

Türkiye Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Paraguay İlk 11:

Orlando Gill

Juan Jose Caceres (Dk. 81 Alexandro Maidana)

Gustavo Gomez

Omar Alderete

Junior Alonso

Diego Gomez (Dk. 67 Gustavo Velazquez)

Andres Cubas

Matias Galarza (Dk. 90+2 Jose Canale)

Miguel Almiron

Isidro Pitta (Dk. 46 Damian Bobadilla)

Julio Enciso (Dk. 90+1 Gabriel Avalos Stumpfs)

Paraguay Yedekler: Gatito Fernandez, Gaston Olveira, Fabian Balbuena, Ramon Sosa, Mauricio, Braian Ojeda, Gustavo Caballero, Antonio Sanabria, Alejandro Romero Gamarra, Alex Arce

Paraguay Teknik Direktör: Gustavo Alfaro

Gol: Dk. 2 Matias Galarza Fonda (Paraguay)

Kırmızı Kart: Dk. 45+3 Miguel Almiron (Paraguay)

Sarı Kartlar: Matias Galarza Fonda (Paraguay), Vincenzo Montella (Türkiye Teknik Direktör), Eren Elmalı (Türkiye)