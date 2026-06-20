Son Mühür- Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında Paraguay ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya erken veda etti. Mücadelenin henüz 2. dakikasında yediği şok golle geriye düşen ay-yıldızlılar, rakibin uzun süre 10 kişi oynamasını fırsata çeviremedi. Aranan beraberlik golü bir türlü gelmeyince, millilerimiz dev turnuvadaki şansını tamamen kaybetti.
Tüm Türkiye sabahın erken saatlerinde bu maç için kalkmıştı Heyecan tüm ülkeyi sarmışken gelen yenilgi hepimizi üzdü. 2. dakikada yediğimiz gol bizi oldukça etkiledi. A Milli Takım, Avustralya'nın ardından Paraguay'a da kaybetti ve grupta iki maç sonunda 0 puanda kaldı. Milli Takım, iki maçın ardından Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay, 3 puana yükseldi.
Merih, Abdülkerim, Barış sahadaydı ama yetmedi: İşte maçın tüm detayları
Hakemler: Ivan Barton, David Moran, Antonio Pupiro
Türkiye İlk 11:
Uğurcan Çakır
Mert Müldür
Merih Demiral
Abdülkerim Bardakcı (Dk. 86 Orkun Kökçü)
Ferdi Kadıoğlu (Dk. 71 Eren Elmalı)
İsmail Yüksek (Dk. 60 Can Uzun)
Hakan Çalhanoğlu
Yunus Akgün (Dk. 60 Deniz Gül)
Arda Güler
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz)
Türkiye Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Salih Özcan, Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın
Türkiye Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Paraguay İlk 11:
Orlando Gill
Juan Jose Caceres (Dk. 81 Alexandro Maidana)
Gustavo Gomez
Omar Alderete
Junior Alonso
Diego Gomez (Dk. 67 Gustavo Velazquez)
Andres Cubas
Matias Galarza (Dk. 90+2 Jose Canale)
Miguel Almiron
Isidro Pitta (Dk. 46 Damian Bobadilla)
Julio Enciso (Dk. 90+1 Gabriel Avalos Stumpfs)
Paraguay Yedekler: Gatito Fernandez, Gaston Olveira, Fabian Balbuena, Ramon Sosa, Mauricio, Braian Ojeda, Gustavo Caballero, Antonio Sanabria, Alejandro Romero Gamarra, Alex Arce
Paraguay Teknik Direktör: Gustavo Alfaro
Gol: Dk. 2 Matias Galarza Fonda (Paraguay)
Kırmızı Kart: Dk. 45+3 Miguel Almiron (Paraguay)
Sarı Kartlar: Matias Galarza Fonda (Paraguay), Vincenzo Montella (Türkiye Teknik Direktör), Eren Elmalı (Türkiye)