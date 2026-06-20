A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci sınavına çıktı. San Francisco Bay Area Stadyumu'nda Paraguay ile kozlarını paylaşan Ay-yıldızlı ekibin İtalyan teknik adamı Vincenzo Montella, turnuvanın ilk maçındaki Avustralya mücadelesine kıyasla ilk 11'de üç kritik hamleye imza attı. Montella; Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz'ı yedek kulübede bekletirken Mert Müldür, Yunus Akgün ve Kenan Yıldız'ı sahaya çıkardı.

İşte, A Milli Futbol Takımı’nın ilk 11

Türkiye’nin Paraguay karşısında ilk 11’i şöyle: Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu.

Kulübede Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz, Oğuz Aydın ve Can Uzun yer alıyor.

San Francisco'da Türk imzası!

Türkiye saati ile 06.00'da başlayan maç öncesinde San Francisco sokaklarında kelimenin tam anlamıyla bir Türk istilası yaşandı. Karşılaşmaya ev sahipliği yapan şehirde bir araya gelen binlerce gurbetçi ve futbolsever, Calle de Luna bölgesini adeta kırmızı-beyaza boyadı. Bay Area Stadyumu'nun çevresinde metrelerce kuyruk oluşturan Türk taraftarlar, ilk düdük öncesinde yaptıkları tezahüratlarla milli futbolcularımıza deplasmanda olmadıklarını hissettirdi.