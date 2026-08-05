YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper hakkında gözaltı kararı verildi Gözaltı kararı sonrasında parti cephesinde hareketli saatler meydana geldi. Gelişme sonrasında partinin milletvekilleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla İlksen Özalper'in yanında olduklarını ifade etti.

"Kirli oyunun farkındayız"

YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda gözaltı kararına sert bir şekilde tepki gösterdi.

Bakırlıoğlu paylaşımında, "Yeni Parti İl Başkanımız İlksen Özalper gözaltına alındı. Önce Demirhan, sonra Cem ve Anıl, şimdi de İlksen Özalper... Amacın ne olduğunu biliyoruz, kirli oyunun farkındayız. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. İlksen Başkan yalnız değildir." dedi.

"Sonuna kadar arkasındayız"

YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de yaptığı açıklamayla İlksen Özalper'e desteğini iletti.

Başevirgen yapmış olduğu paylaşımda, "Yeni Parti Manisa İl Başkanımız İlksen Özalper bugün gözaltına alındı. Mücadelemizden asla geri adım atmayacağız. İl başkanımızın sonuna kadar arkasındayız. İlksen Özalper yalnız değildir." dedi.