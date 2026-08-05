Son Mühür / Atakan Başpehlivan Milli savunma alanlarında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren YENİ Parti'nin önemli isimlerinden emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Türkiye bağlantılı gemilere Karadeniz'de saldırılar yapıldığını açıklayarak, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yankı Bağcıoğlu: Bu irade ve kararlılık gerektiğinde sahada da açık şekilde gösterilmelidir

Söz konusu saldırının ciddi bir tehlike ortaya koyduğunu belirten YENİ Partili Yankı Bağcıoğlu, "Türkiye bağlantılı Nadezhda isimli ticaret gemisi Karadeniz’de saldırıya uğradı.

Türk sahipli ve Türk mürettebatı olduğuna dair bilgileri 'Otomatik Tanımlama Sistemi' üzerinden yaymasına rağmen, bu saldırının gerçekleştirilmesi ciddi bir tehdidi ortaya koymaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticaret gemilerini koruyabilecek imkân ve kabiliyete sahiptir. Bu irade ve kararlılık gerektiğinde sahada da açık şekilde gösterilmelidir" şeklinde konuştu.

"Gemilerimizin güvenliğine yönelik tedbirler alınmalı"

Son olarak, konuyla ilgili önerilerde bulunan ve iktidara seslenen Bağcıoğlu, önerilerini sıralayarak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bu kapsamda; saldırıdan sorumlu devlet veya devletler nezdinde gerekli diplomatik girişimler en üst düzeyde ve gecikmeksizin başlatılmalı, kamuoyu düzenli ve şeffaf şekilde bilgilendirilmelidir. Rusya Federasyonu ve Ukrayna ile ayrı ayrı olmak üzere, denizcilik makamları ile Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları arasında deniz emniyeti ve güvenliğine yönelik doğrudan iletişim, koordinasyon ve bilgi paylaşım mekanizmaları oluşturulmalıdır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bölgedeki Türk bayraklı veya Türkiye bağlantılı gemileri yakından takip etmeli; özellikle mürettebatın karşılaşabileceği sorunlara süratle müdahale etmeli ve ailelerine gerekli desteği sağlamalıdır. Son günlerde artış gösteren bu saldırı ve provokasyonlar karşısında, hava sahamıza yönelik (İHA sızmaları) ve ticaret gemilerimizin güvenliğine ilişkin tedbirler itidalli ancak kararlı bir anlayışla en üst seviyede sürdürülmelidir"