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Sözcü Sarı MYK kararıyla 8 ile yeni atamalar gerçekleştirdiğini duyurdu. İşte o illerin il başkanlıkları değişti:

Son Mühür- CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu bugün parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ve kararlarına ilişkin çarpıcı açıklamalara yer verdi.

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