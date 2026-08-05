Vize randevusu almakta zorlanan ve başvuru sürecini yakından takip eden seyahatseverler, hangi ülkenin daha kolay vize verdiğini ve hangi temsilciliklerin ret oranlarının yüksek olduğunu internette yoğun şekilde araştırmaya başladı. Schengen vizesi en kolay nereden alınır, en çok vize reddi veren ülkeler hangileri? İşte tüm merak edilen o soruların yanıtları ve detaylar...

Avrupa Birliği (AB) yeni yıla ait Schengen vize istatistiklerini yayınlayarak konsolosluk bazında başvuru ve kabul verilerini kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'den yapılan yüz binlerce başvuruyu kapsayan raporda, diplomatik misyonların onay ve ret kararları arasındaki ciddi farklar dikkat çekti. Seyahat planı yapanlar için rehber niteliği taşıyan bu veriler, vize onay şansını artırmak isteyen vatandaşların arama motorlarında en çok sorguladığı başlıklar arasında ilk sıraya yerleşti. Konsoloslukların ne kadar başvuru aldığı ve kaç ret kararı imzaladığı netleşti.

EN KOLAY VE EN ZOR VİZE VEREN KONSOLOSLUKLAR HANGİLERİ?

Açıklanan resmi veriler incelendiğinde, Türkiye'deki konsolosluklar arasında ret oranı en düşük olan temsilcilik Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu oldu. Edirne'den yapılan 20 bin 534 başvurunun sadece yüzde 2,8'i reddedildi. İkinci sırada ise yüzde 3,1'lik ret oranıyla yine Edirne'de bulunan Yunanistan Konsolosluğu yer aldı. Portekiz Ankara Büyükelçiliği yüzde 3,5, Slovakya İstanbul Başkonsolosluğu ise yüzde 4,4 ret oranıyla vize onayı konusunda en esnek davranan ilk temsilcilikler arasına girdi.

Buna karşın listenin son sırasında yer alan temsilciliklerde ret oranları oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Türk vatandaşlarının vize başvurularında en fazla ret kararı veren temsilcilik yüzde 44,1'lik oranla Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği oldu. Ankara'dan Almanya vizesi için başvuran her iki kişiden neredeyse biri olumsuz yanıt aldı. Litvanya Ankara Büyükelçiliği yüzde 35,5, Malta İstanbul Başkonsolosluğu ise yüzde 34,9 ret oranıyla en çok zorluk çıkaran diğer diplomatik misyonlar olarak kayıtlara geçti.

ALMANYA, YUNANİSTAN VE FRANSA BAŞVURULARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Türkiye'den en fazla başvuru alan ülkelerin başında gelen Almanya, Yunanistan ve Fransa'da konsolosluklara göre büyük farklar yaşandı. Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu 169 binin üzerinde başvuru alarak rekor kırdı. Ancak bu başvuruların 18 bin 862'si olumsuz sonuçlandı ve ret oranı yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu 133 binden fazla başvuruyu değerlendirdi ve bu başvuruların yüzde 15,5'ine ret verdi. Fransa İstanbul temsilciliğinde ise ret oranı yüzde 16,1 olarak gerçekleşti. Aynı ülkenin Ankara temsilciliklerinde ret oranlarının belirgin şekilde yükselmesi, başvuru yapılan şehrin bile vize alma şansı üzerinde etkili olduğunu gösterdi.

KONSOLOSLUK BAZINDA 2025 SCHENGEN VİZE BAŞVURU VE RET ORANLARI LİSTESİ

Schengen bölgesine seyahat etmek isteyenler için öne çıkan bazı konsoloslukların başvuru sayısı, ret miktarı ve ret oranları şu şekilde sıralandı:

Bulgaristan (Edirne): 20.534 başvuru | 564 ret | %2,8 ret oranı

Yunanistan (Edirne): 49.953 başvuru | 1.530 ret | %3,1 ret oranı

Portekiz (Ankara): 3.921 başvuru | 136 ret | %3,5 ret oranı

Slovakya (İstanbul): 2.129 başvuru | 93 ret | %4,4 ret oranı

İspanya (Ankara): 16.632 başvuru | 883 ret | %5,6 ret oranı

Hollanda (İstanbul): 71.316 başvuru | 6.115 ret | %8,6 ret oranı

İtalya (İzmir): 20.721 başvuru | 1.826 ret | %8,8 ret oranı

Yunanistan (İstanbul): 169.025 başvuru | 18.862 ret | %11,2 ret oranı

Almanya (İstanbul): 133.128 başvuru | 20.633 ret | %15,5 ret oranı Alper Gezeravcı'ya YAŞ'ta terfi! Tuğgeneral oldu İçeriği Görüntüle

Fransa (İstanbul): 96.071 başvuru | 15.205 ret | %16,1 ret oranı

İsveç (İstanbul): 21.661 başvuru | 5.742 ret | %26,7 ret oranı

Çekya (Ankara): 7.398 başvuru | 2.332 ret | %31,5 ret oranı

Polonya (Ankara): 5.160 başvuru | 1.726 ret | %33,5 ret oranı

Malta (İstanbul): 8.068 başvuru | 2.811 ret | %34,9 ret oranı

Litvanya (Ankara): 3.292 başvuru | 1.167 ret | %35,5 ret oranı

Almanya (Ankara): 42.874 başvuru | 18.875 ret | %44,1 ret oranı