Son Mühür- Ankara'nın Etimesgut ilçesini sarsan operasyonun etkileri hala devam ediyor. Günler öncesinde şafak operasyonu ile Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu önce gözaltına alınmış sonrasında ise beraberindeki 39 kişi tutuklanmıştı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'un tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekilliği için yapılacak seçimin tarihi belli oldu. Beklenen seçimin 10 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'da yapılacağı bildirildi.

Ne olmuştu?

30 Temmuz Perşembe günü Ankara operasyonla sarsılmıştı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Etimesgut Belediye'sine şafak operasyonu düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alınmıştı.

Aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlunun da olduğu 40 kişi tutuklanmış ve 4 kişi hakkında da adli kontrolle serbest bırakılması yönünde karar verilmişti. Operasyonun 4. gününde yani 3 Ağustos günü İçişleri Bakanlığı, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun görevden uzaklaştırdığını duyurmuştu.