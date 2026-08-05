Son Mühür- CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu bugün parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ve kararlarına ilişkin çarpıcı açıklamalara yer verdi. 8 il başkanlığının görevden alınmasının ve atamaların açıklandığı kurulda Son Mühür Ankara temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer de Parti Sözcüsü Müslim Sarı'ya çarpıcı bir soru yöneltti.

Yüzer'in sorduğu "CHP'nin sıkıntılı belediyelerle ilgili bir komisyon kurduğu konuşuldu. Bu komisyonun içerisinde demokratların da yer aldığı dile getirildi. Bu komisyonla ilgili bilgilendirme yapabilir misiniz? Bir de kamuoyunun merak ettiği CHP'nin bu komisyondaki önceliği ve komisyonun işlevleri nelerdir?" sorusuna "Bu komisyonun kuruluş amacı, bu bilgiler üzerinden siyasi değerlendirmeler yapma fırsatı vermesidir" açıklamasında bulunan CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı şu ifadeleri kullandı:

"Bu komisyonun amacı..."

"Komisyon belirli zamanlarda toplanmaktadır. Burada, CHP belediyelerine isnat edilen ve özellikle iddianamelere konu olan suçlara ilişkin genel bir değerlendirme yapılmaktadır. Kuşkusuz bu komisyonun görev ve yetki alanı sadece CHP belediyeleri ile sınırlı değildir. Henüz soruşturmaya konu olmamış birtakım şikayetler varsa bunlarla ilgili değerlendirmeler de yapılmaktadır. Başka partilerin belediyelerine ilişkin gelmiş şikayetler, bunlarla ilgili suistimaller ve hukuka uygun olmadığına ilişkin düşünceler de değerlendirilmektedir. Dosya bazlı olgunlaşmalar oldukça bununla ilgili açıklamalar yapılacaktır.

Takdir edersiniz ki iddianameler çok uzun, büyük ve yüklüdür. Ancak bu komisyonun amacı; CHP belediyelerine isnat edilmiş suçları cepheden, "Böyle bir şey asla olmamıştır" ya da "Böyle bir şey kesinlikle vardır" biçiminde ifrat ve tefrit arasında giden bir değerlendirme yapmak yerine konuyu incelemek, meseleyi sadece yargıya bırakmamak, CHP'nin kendi iç mekanizmalarını çalıştırmak ve böylece daha sağlıklı, veriye dayalı bilgiler elde etmektir. Bu komisyonun kuruluş amacı, bu bilgiler üzerinden siyasi değerlendirmeler yapma fırsatı vermesidir."