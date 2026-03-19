Bir sonraki Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi... En geç “14 Mayıs 2028” tarihinde gerçekleşecek... Yani... An itibarıyla... “2 yıl 1 ay 27 gün sonra...” Kestirmeden gidip, tamamını güne çevirirsek... Dolu, dolu... “787” gün sonra Cumhurbaşkanı sandığının başında olacağız...

Tabii ki, o “787 gün” hayli uzun gibi görünse de...

Eskilerin dilinden hiç düşmeyen...

“Zaman su gibi akar gider!” yakıştırmasını unutmayalım...

*

Önce genel bir hatırlatma...

Hepimiz biliyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...

“Seçim zamanında yapılacak” diyerek...

Erken seçime kapıları kapatmasına karşın...

Vatandaşın bir kesimi ise “erken seçim” çağrılarına devam ediyor...

Nitekim...

Asal Araştırma, “13 - 21 Şubat” arasında...

26 ilde 2 bin 15 vatandaşla yaptığı son anketinde...

Seçmenlere şu soruyu soruldu:

“Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı sizce (şu... şu... şu...) isimlerden hangisi olmalı?”

Anket hayli ilgi çekiciydi ve...

“Takdim edilen isimler” ise tartışmasız hep tanıdıktı:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş... CHP Genel Başkanı Özgür Özel... CHP’nin önceki Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce... Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... Ve sürpriz bir isim: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu

*

Vatandaş şaşırır mı, bilinmez ama...

* O anketten “yüzde 37,4” ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “birinci” çıktı...

* “Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım” diyen CHP lideri Özgür Özel ise ankette oyların “yüzde 16”sını alarak ikinci sırada yer aldı...

* CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ankette oyların ancak yüzde “2,4”ünü alarak üçüncü oldu...

* Ve son isim, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ankette “dördüncü” oldu... Dilek hanım, oyların “yüzde bir”ini toplayabildi..

*

Aslında...

Ankete katılanların sayısı az gibi (26 ilde 2 bin 15) görünse de...

Laf aramızda...

“Sıralama”...

Daha farklı(!) olamazdı herhalde...

Neden?

Çünkü,

En anlamlı ayrıntı bize şunu anlatıyor:

“Asal Araştırma”nın sorularına...

“Hiçbiri” diyenlerin oranı yüzde “14,0” oldu...

Neredeyse...

Bu anketin, birinci ve ikinci sırasına yakın bir orandır ve...

“CHP için” tehlikeli sınır olarak değerlendirilebilir!

Ve iki “baba” ayrıntı daha...

Ankette "Başka biri" diyenlerin oranı “yüzde 9,6” olmuş...

Demek ki, CHP’ye gönül verenler başka seçenekler de bekliyor...

Gelelim, ikincisine:

Dikkat ettiniz mi?

Bu ankete "Hiçbiri" diyenlerin oranı da yüzde “14,0” oldu...

Bu da “rahatsız” bir sınır!

Yanlış mı?

Demek ki, CHP yeni ayrıntılar arayıp, bulacak...

Bitiriyoruz...

Tarihi bir “sahne” ile!

102 yaşındaki CHP’de, Atatürk “15 yıl 62 gün”, İnönü “33 yıl 134 gün” görev yaptı... Kılıçdaroğlu da “13 yıl, 170 gün” Altıok’un bir numaralı koltuğundaydı... Ne ilginçtir ki... Kemal Kılıçdaroğlu bile ankette oyların ancak yüzde “2,4”ünü toplayarak üçüncü olabildi... Oysa, üç yıl önce Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olmuş ve kaybetmişti... Ne kadar şaşırtıcı değil mi?

Nokta...

Hamiş 1: “Bu sonuçlar şunu gösteriyor... Merkez Sağ’dan oy alamayan veya alamayacak olan bir adayın Cumhurbaşkanı olma şansı yoktur... / Metin Öney – İzmir eski Milletvekili...”

Hamiş 2: "Ata'm sana söz, buraya partini, ilkelerini iktidar yapmış olarak milyonlarla geleceğiz... / Özgür Özel – CHP Genel Başkanı...”

Sonsöz: “Yıllar, yıllar önce CHP Genel Sekreteri Recep Peker, CHP’yle ilgili bir yazıyı getirdiğinde, Atatürk vesikanın üzerine (partim) kelimesini ekler... Peker, (Paşam niçin CHP yazmıyorsunuz?) diye sorar... Atatürk de (Ne bileyim sonuna kadar CHP’nin benim partim olarak kalacağını?) diye yanıt verir... / Falih Rifkı Atay / “Babanız Atatürk kitabından...”