Son Mühür- Türkiye siyasetinin iki önemli ismi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in mayıs ayının son günlerinde İzmir'e yapacakları ziyaretler netleşmeye başladı. Kentte hem devlet programı hem de yerel yönetim etkinlikleri açısından yoğun bir ziyaret trafiği bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Mayıs

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Mayıs tarihinde, her yıl düzenli olarak yapılan ve bu yıl da yapılması planlanan Seferihisar Efes Tatbikatına katılması bekleniyor. Tatbikat kapsamında askeri unsurların yer aldığı geniş kapsamlı bir programı uygulanacağı, Erdoğan'ın da bu etkinlikleri yerinde takip edileceği belirtiliyor.

CHP Lideri Özel 22 Mayıs

CHP Genel Başkanı Özel'in ise 22 Mayıs Cuma günü İzmir'e gelmesi ve bazı ilçe belediyelerin açılış ve temel atma törenlerine katılması planlanıyor. Diğer yandan geçtiğimiz haftalarda, 2 yıllık görevi ile ilgili değerlendirme lansmanı yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 2 yıl önce temelini attıkları Mescid- i Aksa Camii'nin açılışı için Özel'in Mayıs ayında İzmir'e geleceğini duyurmuştu.

Diğer yandan Özel'in ziyaret programının detayları önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.