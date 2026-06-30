Siyasette gerilim her geçen tırmanmaya devam ediyor. Gerilimi tırmandıran unsurlardan biri ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in bugün AK Parti Gençlik Kolları'na yönelik yapmış olduğu eleştiriler oldu. Özel'in bu açıklamasına çok sayıda tepki gelirken, bir tepki de AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan geldi.

"AK Parti Gençlik Kolları'na dil uzatması tek kelimeyle trajikomiktir!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan ve Özgür Özel'e tepki gösteren İnan, "Hayatında bir kere bile arkasında inançla yürüyen bir gençlik kitlesi görememiş birinin, AK Parti Gençlik Kolları'na dil uzatması tek kelimeyle trajikomiktir.

Senin ömrün boyunca ulaşamayacağın o emeği ve teşkilatçılığı, ancak böyle uzaktan, kürsülere saklanarak, hasetle izlersin Özgür Özel." ifadelerini kullandı.