Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 14.00’te toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti örgütlerindeki yeni ihraç kararlarını da açıkladı.

Kritik toplantının ardından kameraların karşısına geçen Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıklama yaptı. Sarı, MYK kararıyla tam 26 il başkanının görevden alındığını duyurdu. Bununla da yetinilmeyip, 7 il başkanının kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınmış olan Çağatay Güç ise, yeni görevden almaların ardından açıklama yaptı.

"O boş binalar sizin olsun, sokaklar bizim…"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Çağatay Güç, "Sarayın butlan kollarının sözcüsü 26 il başkanımızı, yol arkadaşımızı görevden aldığını açıklamış.

Partiye kayyum olarak atanan butlan yönetiminin aldığı kararları İzmir’de tanımadığımız gibi 26 ilimizde de tanımıyoruz! Butlan kararları yok hükmündedir.

Yol arkadaşlarımız kıymetli il başkanlarımız ne saraya ne butlanın aldığı karara boyun eğecektir.

Örgüt bizimle, halk bizimle.

O boş binalar sizin olsun, sokaklar bizim…

Biz milletimizle iktidara yürüyoruz.

Yürüyelim arkadaşlar!" dedi.