İlk yangın Bornova’nın Yaka Mahallesi, Musluk civarında dün sabah saat 11.30 sularında meydana geldi. Ormanlık alandan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye havadan ve karadan hızlıca müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülen yangında 5 dönümlük orman arazisi ile yaklaşık 3 dönüm tarım alanı kül oldu.

Bornova'da yangın demir kesme makinesinden çıktı

Yangının çıkış sebebini araştıran ekipler, bir arsada demir kesme makinesiyle (spiral) çalışıldığı sırada çevreye saçılan kıvılcımların yangını başlattığını belirledi.

Arsada çalışma yapan Z.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan ve hakkında Orman Kanunu’na muhalefetten yasal işlem yapılan Z.K., savcılığın emriyle serbest bırakıldı.

Buca’da hobi bahçesindeki balyoz alev almasına neden oldu

Bornova’daki yangından yalnızca yarım saat sonra, saat 12.00 sıralarında bu kez Buca’nın Yıldızlar Mahallesi, Körmenli mevkisinden kara dumanlar yükseldi.

Hem havadan hem de karadan yapılan müdahaleler sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alındı. Alevler 6 dönüm orman ve 3 dönüm ziraat alanında hasara yol açtı.

Yangın bölgesinde inceleme yapan jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının orman sınırında bulunan bir hobi bahçesinden çıktığını tespit etti.

Bahçe sahibi Ö.B.’nin arazide balyozla çalıştığı sırada taşa çarpan metalden çıkan kıvılcımın kuru otları tutuşturduğu belirlendi. Gözaltına alınan Ö.B.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.