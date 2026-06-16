Son Mühür- Konak Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) iş birliğiyle düzenlenen o eğitim sonunda tamamlandı. Ballıkuyu Semt Merkezi ile Beştepeler Sosyal Tesisleri’nde bir yıldır yürütülen eğitimlere katılan Konaklı çocuklar, Yıl Sonu Etkinliği’nde sahneye çıkarak yeteneklerini sergiledi. Çocukların oldukça keyifli anlar yaşadığı etkinlikte, minikler sahnedeki performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Beştepeler Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinliğe Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve ÇYDD İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk de katılarak çocukların heyecanına ortak oldu.

Başkan Mutlu: "Yeni etkinliklerle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz"

Etkinlikte konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı “Bugün burada olmak, bu neşeyi, coşkuyu ve heyecanı sizlerle paylaşmak benim için çok özel. Geçen sene Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte yola çıktığımızda hep bu anı hayal etmiştik. Ne çabuk geçti zaman ve bugün bir aradayız.

Çocuklarımızın sene sonu gösterisini hep birlikte izleyeceğiz.

Konak’ta bütün komşularımızla ve çocuklarımızla, omuz omuza bu etkinlikleri yapıyoruz. Bize ve ÇYDD’ye güvendiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da yeni etkinliklerle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki beraberiz. Hepinizi yürekten kutluyorum” dedi.

ÇYDD İzmir Şube Başkanı Tamtürk: "Aydınlık yarınlara emin adımlarla yürüyoruz"

ÇYDD İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk ise “Bir yıl önce buraya geldiğimizde çok heyecanlıydık. Bu ülkede birlik ve beraberlik istiyorsak önce birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor.

Ailemiz, kendi yakınlarımızın çocukları için ne istiyorsak sokakta gördüğümüz çocuklar için de aynı duygularda birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Biz bu dayanışmayı sizlerle ve değerli gönüllülerimiz ile başardık. Ama siz ailelerin desteği olmasa bu olmazdı.

Çocuğunuzun kendine değer veren bir birey olmasını istiyorsanız önce siz kendinize değer vereceksiniz. Birbirimizden hiçbir farkımız yok. Nilüfer Başkanım bu mekanı sizlere açtı, bu sayede burada bu kadar çok etkinliği yapabiliyoruz.

Haftanın dört gününe yayılan bir çalışma içerisindeyiz. Tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Biz birlikte bu çocukların aydınlık geleceğini inşa edebiliriz. Aydınlık yarınlara emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.