Son Mühür- Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde üniversiteler de vites artırdı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), YÖK'ün çağrısıyla harekete geçerek iklim kriziyle mücadelede kendi yol haritasını çizdi. Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Odaklı Proje Bildirimi Çalıştayı", 60'ı aşkın akademisyen ve öğrenciyi aynı masa etrafında buluşturdu.

10 farklı başlıkta çözüm arandı

Masa başı teorilerden ziyade sahaya inen fikirlerin tartışıldığı çalıştayda, COP31'in odaklandığı 10 ana tema masaya yatırıldı. Sıfır atık, iklime dirençli şehirler, temiz enerjiye geçiş ve iklim finansmanı gibi kritik başlıklarda çalışma grupları kuruldu. Akademisyenler hem problemleri tanımladı hem de üniversite-sanayi iş birliğinden uluslararası ortaklıklara uzanan çözüm önerileri geliştirdi.

Toplantıda söz alan DEÜ Rektör Yardımcısı ve COP31 Koordinatörü Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, organizasyonun önemine değindi. Kılıç, küresel çapta çevre, enerji ve ekonomi politikalarını yönlendiren bu dev zirvede kurum olarak üstlenecekleri sorumlulukları ve izleyecekleri rotayı netleştirmek istediklerini söyledi.

Amaç sadece fikir değil uygulanabilir proje

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Ayol da üniversitenin sürdürülebilirlik hafızasına dikkat çekti. Geniş bir akademik aileye sahip olduklarını belirten Ayol, çalıştayın temel hedefini "COP31 sürecine Dokuz Eylül Üniversitesi olarak nasıl somut katkı sunabiliriz?" sorusuna ortak akılla yanıt bulmak şeklinde özetledi.

Grupların gün boyu sürdürdüğü beyin fırtınalarından çıkan fikirler, oturum sonundaki sunumlarla raporlaştırıldı. Elde edilen bu çıktılar, DEÜ'nün Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 zirvesine sunacağı resmi proje bildirimlerinin temel omurgasını oluşturacak.

