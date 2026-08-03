İzmir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Burhan Caymaz, gerçekleştirdiği yazılı basın açıklamasında sağlık çalışanlarının toplumun en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade etti. Sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürmesini sağlayan doktorlardan hemşirelere, paramediklerden laboratuvar çalışanlarına kadar tüm sağlık emekçilerinin büyük bir özveriyle görevde bulunduğunu belirten Caymaz, özellikle afetler, salgınlar ve olağanüstü durumlarda sağlık çalışanlarının büyük fedakârlık gösterdiğini sözlerine ekledi.

Caymaz, vatandaşların sağlık hizmetine güvenle ulaşabilmesinde sağlık çalışanlarının emeğinin belirleyici olduğunu ifade ederek, bu özverinin toplum tarafından daha fazla takdir edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Şiddet kabul edilemez"

Açıklamada sağlık çalışanlarının sadece ağır çalışma temposuyla değil, şiddet olayları ve personel eksikliği gibi önemli sorunlarla da mücadele ettiğine vurgu yapıldı.

Burhan Caymaz, sağlıkta şiddetin hiçbir gerekçeyle meşru gösterilemeyeceğini ifade ederek, sağlık çalışanlarına yönelik her saldırının sadece bireylere değil, toplumun sağlık hakkına da zarar verdiğini sözlerine ekledi.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi talep edildi!

İzmir Sağlık Çalışanları Derneği, sağlık çalışanlarının daha verimli hizmet sağlayabilmesi amacıyla çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Derneğin öncelikli talepleri arasında;

- Özlük haklarının geliştirilmesi,

- Personel dağılımından kaynaklanan iş yükü dengesizliklerinin giderilmesi,

- Dinlenme ve sosyal alanların artırılması,

- Çalışma şartlarının daha insani seviyeye taşınması,

- Başarılı sağlık çalışanlarının ödüllendirilmesi,

- Düzenli istişare toplantılarının yapılması

gibi başlıkların yer aldığı belirtildi.

Ortak çözüm vurgusu!

Burhan Caymaz, İzmir Sağlık Çalışanları Derneği'nin temel amacının sağlık çalışanlarının haklarını gözetmek, mesleki dayanışmayı artırmak ve sağlık alanındaki sorunların çözümü için ilgili kurumlarla ortak çalışmalar geröçekleştirmek olduğunu ifade etti.

Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla iş birliği çerçevesinde hareket etmeye devam edeceklerini ifade eden Caymaz, sağlık çalışanlarının sesi olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

"Onlar güçlenirse toplum da güçlenir"

Açıklamanın sonunda sağlık çalışanlarının güçlü olmasının sağlık hizmetlerinin kalitesini doğrudan etkilediğine vurgu yapan Burhan Caymaz, şu değerlendirmeyi gerçekleştirdi:

"Sağlık çalışanına verilen değer, insan hayatına verilen değerdir. Sağlık çalışanlarımızın hak ettikleri saygınlığa kavuşması, güvenli ortamlarda görev yapabilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi hem sağlık sisteminin hem de toplumun geleceği açısından büyük önem taşımaktadır."