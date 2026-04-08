Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump , Tahran'a Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması veya sivil altyapısına yönelik yıkıcı saldırılarla karşı karşıya kalması için verdiği son tarihten iki saatten az bir süre önce İran ile iki haftalık bir ateşkesi kabul etti .

Salı günü geç saatlerde yapılan açıklama, günün erken saatlerinde yaptığı olağanüstü uyarıdan ani bir dönüşü temsil ediyordu; o zaman talepleri karşılanmazsa "bütün bir medeniyet bu gece yok olacak" demişti. Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ve Başbakan Şehbaz Şerif, ateşkesin sağlanmasına yardımcı oldular.



Şerif, X platformunda yaptığı bir paylaşımda, İran ve ABD heyetlerini Cuma günü İslamabad'da bir araya gelmeye davet ettiğini söyledi.

Trump, son dakika anlaşmasının İran'ın boğazdan petrol ve doğalgaz geçişine uyguladığı ablukayı durdurmasına bağlı olduğunu söyledi. Bu su yolu genellikle küresel petrol sevkiyatının yaklaşık beşte birini karşılıyor.

Çift taraflı ateşkes...



İran Dışişleri Bakanı Abbas Araqchi, yaptığı açıklamada, kendisine yönelik saldırılar durursa Tahran'ın karşı saldırıları durduracağını ve su yolundan güvenli geçiş sağlayacağını belirtti.

Trump, Truth Social platformunda "Bu çift taraflı bir ateşkes olacak!" diye yazdı. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, anlaşmayı ABD'ye karşı bir zafer olarak nitelendirerek, Trump'ın düşmanlıklara son verme konusunda İran'ın şartlarını kabul ettiğini iddia etti.

Trump, Fransız haber ajansı AFP'ye bunun "tam ve eksiksiz bir zafer " olduğunu söyledi.

Trump, ateşkesle zafer ilan edip etmediği sorulduğunda, "Tam ve eksiksiz zafer. Yüzde 100. Hiç şüphe yok," dedi.

Dünya barışı için...



Daha sonra Truth Social'da şunları söyledi: "Dünya barışı için büyük bir gün! İran bunun olmasını istiyor, artık yeter dediler! Aynı şekilde herkes de istiyor! "

İran'ın yeniden yapılanma sürecini başlatabileceğini ve ABD'nin de Hürmüz Boğazı'ndaki trafik yoğunluğunun artırılmasına yardımcı olabileceğini sözlerine ekledi.

Hükümet kaynakları ve insan hakları gruplarının verilerine göre , altıncı haftasına giren savaşta yaklaşık bir düzine ülkede 5.000'den fazla kişi hayatını kaybetti ; bunların arasında İran'da 1.600'den fazla sivil de bulunuyor.



Altın fiyatları yeniden yükselişte...



Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana yüzde 8 değer kaybeden ons altın, iki haftalık ateşkes kararının ardından yükselişe geçti.

Tıpkı altın gibi gümüş de yönünü yukarı çevirdi. Yüzde 5.36'lık artışla 76.89 dolardan alıcı buluyor.

Son üç haftanın en yüksek değerine ulaşan ons altın yüzde 2.4'lük yükselişle 4.812 dolara tırmandı.

Brent petrol fiyatları ise çakıldı. Yüzde 13'ü aşan düşüşle Brent petrol 95.01 dolara kadar çekildi.

Bitcoin ise tıpkı altın gibi ateşkes kararının ardından yükselişe geçti. Yüzde 3'ü aşan bir yükselişle 71.733 dolara tırmandı.

Asya borsaları da ateşkes kararı sonrası pozitif bir tablo sergiledi. Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 1.26, ve Güney Kore'de KOSPİ endeksi yüzde 6.90 oranında yükseldi.

ABD vadeli endeksinde de yüzde 2'lik artış gözlendi.

