ABD, İsrail ve İran arasında varılan iki haftalık ateşkes kararı, küresel piyasalarda yön değişimine neden oldu. Ateşkes açıklamasının ardından enerji fiyatlarında sert düşüş yaşanırken, altın fiyatlarında yükseliş dikkat çekti.

Ateşkes piyasaları hareketlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın tarafların ateşkes konusunda uzlaştığını duyurması, küresel yatırımcı davranışını doğrudan etkiledi. Orta Doğu’daki gerilimin geçici olarak azalacağı beklentisi, emtia piyasalarında dalgalanmayı beraberinde getirdi.

Petrol fiyatlarında sert düşüş

Ateşkesin ardından petrol fiyatlarında hızlı bir geri çekilme yaşandı. ABD tipi ham petrol (WTI) vadeli işlemleri gün içinde sert değer kaybederek varil başına 93 doların altına geriledi. Gün içerisinde 114 doları test eden Brent petrol de yaklaşık yüzde 20 düşüşle 90 dolar seviyelerine kadar indi.

Uzmanlar, fiyatlardaki bu düşüşte küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda akışın yeniden başlayabileceği beklentisinin etkili olduğunu belirtiyor.

Gerilimin azalması arz endişesini hafifletti

Daha önce ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı’nı kapatma hamlesi, petrol ve doğalgaz piyasalarında arz endişelerini artırmıştı. Ateşkes kararıyla birlikte bu risklerin kısa vadede azalması fiyatlara aşağı yönlü yansıdı.

Altın güvenli liman talebiyle yükseldi

Petroldeki düşüşe karşın altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket izlendi. Küresel belirsizliklerin sürmesi, yatırımcıların güvenli liman talebini artırdı.

Ons altın güne 4 bin 700 dolar seviyesinde başlarken, gelişmelerin ardından 4 bin 850 dolara kadar yükseldi. Sabah saatlerinde 4 bin 817 dolar seviyesinde dengelendi.

Gram altında yukarı yönlü seyir

Yurt içinde de altın fiyatları yükseliş eğilimini sürdürdü. Açıklamalar öncesinde 6 bin 745 TL seviyesinde bulunan gram altın, gün içinde 6 bin 950 TL’yi gördü. Gram altın, sabah saatleri itibarıyla 6 bin 900 TL seviyesinde işlem görüyor.