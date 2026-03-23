İran Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz güvenliği ve seyrüsefer faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, boğazın kapatılmadığı, ancak mevcut güvenlik koşulları çerçevesinde kontrollü geçişlerin sürdüğü vurgulandı.

“Deniz güvenliği önceliğimiz”

İran, uluslararası hukuka bağlılığını vurgulayarak, denizlerde güvenlik ve serbest ticaretin korunmasına önem verdiğini belirtti. Açıklamada, özellikle Basra Körfezi, Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı’nda bu ilkelere bağlı kalındığı ifade edildi.

ABD ve İsrail’e “hukuk ihlali” suçlaması

Bakanlık açıklamasında, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının Birleşmiş Milletler Şartı’na aykırı olduğu savunuldu. Bu gelişmelerin bölgede ciddi bir güvenlik krizi yarattığı belirtilirken, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığının da bu durumdan etkilendiği kaydedildi.

“Boğaz kapalı değil, trafik devam ediyor”

İran, Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapatıldığı yönündeki iddiaları reddetti. Açıklamada, deniz trafiğinin uluslararası kurallar ve mevcut savaş koşullarına göre alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda sürdüğü ifade edildi.

Geçişler için koordinasyon şartı

İran, özellikle bölgedeki gemi trafiğine ilişkin yeni kurallara dikkat çekti. Buna göre, İran ile herhangi bir düşmanlık ilişkisi bulunmayan ülkelere ait ticari gemilerin, belirlenen güvenlik kurallarına uyması ve İran makamlarıyla koordinasyon sağlaması halinde boğazdan geçiş yapabileceği belirtildi.

Ayrıca ABD ve İsrail ile bağlantılı unsurların faaliyetlerinin yakından izleneceği ve gerekli durumlarda hukuki süreçlerin devreye alınacağı ifade edildi.

Uluslararası topluma çağrı

İran Dışişleri Bakanlığı, uluslararası kuruluşlara da çağrıda bulunarak bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmelerini istedi. Açıklamada, tarafların uluslararası hukuka saygı göstermesi ve gerilimi artıran askeri eylemlerin sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.

“Sigorta endişesi trafiği etkiliyor”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, boğazın kapalı olmadığını belirtti. Arakçi, gemi geçişlerinde yaşanan aksaklıkların İran’dan değil, devam eden çatışmalar nedeniyle sigorta şirketlerinin duyduğu risk endişesinden kaynaklandığını ifade etti.

Bölgedeki gerilim deniz trafiğini etkiliyor

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin küresel enerji arzı ve ticaret açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. Artan gerilim, deniz taşımacılığı güvenliği ve enerji piyasaları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.