Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurunda yaşanan değişimler ve art arda gelen ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, “İzmir'de benzin litre fiyatı bugün kaç TL?”, “İzmir'de motorin ne kadar oldu?” ve “İzmir'de akaryakıtta güncel fiyatlar nasıl değişti?” sorularına yanıt aramaya başladı. Son olarak motorinin litre fiyatına 1 lira 12 kuruşluk zam pompaya yansıdı.

İzmir akaryakıt fiyatları 12 Mayıs 2026

Benzin litre fiyatı: 65.11 TL

Motorin litre fiyatı: 68.77 TL

LPG litre fiyatı: 33.69 TL

Diğer şehirlerde akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.88 TL

Motorin litre fiyatı: 67.39 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.72 TL

Motorin litre fiyatı: 67.23 TL

LPG litre fiyatı: 33.29 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.83 TL

Motorin litre fiyatı: 68.49 TL

LPG litre fiyatı: 33.87 TL