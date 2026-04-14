Son Mühür - İzmir temsilcileri, mücadele ettikleri liglerde son haftalara kümede kalma baskısıyla giriyor. Bucaspor 1928’in 3. Lig’e, Nazillispor ile Bornova 1877’nin ise amatöre düşmesinin ardından üç ekip daha sezonun kritik virajında kader maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Altınordu, sahasında Bucaspor 1928’i 2-0 mağlup ederek son iki haftaya düşme hattının 2 puan üzerinde girdi. Aynı grupta Bucaspor 1928’in ardından Karaman FK ve Kepezspor’un da ligden düşmesi kesinleşti.

Küme düşecek son takım ise Erbaaspor (33 puan), Altınordu (31 puan) ve Beykoz Anadolu Spor (29 puan) arasından çıkacak. Altınordu, Erbaaspor’a karşı ikili averajda üstünlük sağlarken, Beykoz Anadolu karşısında ise dezavantajlı konumda bulunuyor. İzmir ekibi, önce Kepezspor deplasmanına konuk olacak, ardından sahasında İnegölspor’u ağırlayacak. Kırmızı-lacivertliler, bu iki karşılaşmadan alacağı sonuçlarla ligde kalma mücadelesini belirleyecek.

Altay ve İzmir Çoruhlu için senaryolar

TFF 3. Lig 4. Grup’ta Altay ile İzmir Çoruhlu FK küme düşme hattında kritik bir süreçten geçiyor. Nazillispor ve Bornova 1877’nin amatöre veda ettiği grupta son haftaya Altay 25, Çoruhlu FK 23 ve Afyonspor 22 puanla girdi. Bu grupta iki ekip daha Bölgesel Amatör Lig’e düşecek.

Çoruhlu FK, sahasında Uşakspor’u 3-1 mağlup ederek umutlarını sürdürdü ancak ligde kalabilmesi için son hafta Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanından galibiyetle dönmesi gerekiyor. Altay ise cumartesi günü evinde Afyonspor’u ağırlayacak; siyah-beyazlılar bu karşılaşmadan 1 puan çıkarması halinde 26 puana ulaşacak ve Çoruhlu FK ile eşit puanda olsa dahi ikili averaj avantajıyla ligde kalmayı başaracak.

Çoruhlu FK’nın galip gelememesi durumunda, Altay’ın tek farklı mağlubiyeti bile yeterli olacak. Ancak Afyonspor’un iki farklı galibiyet elde etmesi halinde Altay, tarihinde ilk kez amatör lige düşecek. Öte yandan Altay’ın tek farklı kaybetmesi ve Çoruhlu FK’nın kazanması halinde, Afyonspor’la birlikte Ege temsilcisi iki takım birden küme düşecek.