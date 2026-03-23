İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde (İKÇÜ) rektörlük süreci hareketlenirken, Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Volkan Altıntaş adaylığını resmen duyurdu. Üniversitenin kurucu akademisyenleri arasında yer alan Altıntaş, İKÇÜ’nün akademik ve kurumsal gelişimini hızlandırmaya yönelik hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Kurucu akademisyenden adaylık hamlesi

Prof. Dr. Volkan Altıntaş, üniversitenin kuruluş sürecinde aktif rol alan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Akademik birikimi ve kurumsal hafızasıyla öne çıkan Altıntaş, rektörlük için yaptığı başvurunun ardından İKÇÜ’nün geleceğine dair vizyonunu açıkladı.

Akademi ve sektör deneyimini bir araya getiriyor

Altıntaş, akademik kimliğinin yanı sıra turizm alanındaki aktif görevleriyle de biliniyor. Ege Turizm Derneği Başkanlığı, Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdüren Altıntaş, üniversite–sektör iş birliğine özel önem veriyor.

“Araştırma kapasitesi artırılmalı”

Adaylık açıklamasında üniversitenin bilimsel üretkenliğine dikkat çeken Altıntaş, araştırma kapasitesinin güçlendirilmesini öncelikli hedefleri arasında gösterdi. Akademik projelerin artırılması ve nitelikli bilimsel çalışmaların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararasılaşma vurgusu

İKÇÜ’nün küresel ölçekte daha görünür hale gelmesi gerektiğini ifade eden Altıntaş, uluslararası akademik iş birliklerinin artırılmasının önemine dikkat çekti. Ortak eğitim programları, akademik değişim imkanları ve uluslararası öğrenci sayısındaki artışın üniversiteye değer katacağını belirtti.

Altıntaş, bu adımların üniversitenin dünya sıralamalarında daha üst basamaklara çıkmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Üniversite–şehir iş birliği hedefi

Altıntaş’ın öne çıkan başlıklarından biri de üniversite ile şehir arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi oldu. Yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla kurulacak iş birliklerinin hem akademik hem de ekonomik anlamda önemli katkılar sunacağını ifade etti.

“İKÇÜ’nün potansiyeli yüksek”

Genç bir devlet üniversitesi olan İKÇÜ’nün önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Altıntaş, doğru stratejik adımlarla bu potansiyelin daha görünür hale getirilebileceğini söyledi.

Hedef: Daha görünür ve güçlü bir üniversite

Prof. Dr. Volkan Altıntaş, İKÇÜ’nün bilimsel üretkenliği yüksek, uluslararası alanda daha etkin ve şehirle güçlü bağlar kuran bir üniversiteye dönüşmesi için çalışmayı hedeflediğini belirtti.