İzmir’in Konak ilçesinde yaşanan bıçaklı saldırı, genç bir müzisyenin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. 31 yaşındaki Emre Duman, çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü

Olay, gece saatlerinde Konak ilçesine bağlı Emir Sultan Mahallesi Kuruçay Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre Duman arkadaşı Çağatay T. ile birlikte müzisyen arkadaşlarını ziyaret etmek üzere bölgeye geldi.

Bu sırada Duman’ın yolu, henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde bir grup tarafından kesildi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kalbinden bıçaklandı

Yaşanan arbede sırasında Emre Duman, aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Kalbinden yaralanan Duman yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Duman’ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Emre Duman, burada acil ameliyata alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç müzisyen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Cenaze adli tıpa gönderildi

Duman’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis şüphelilerin peşinde

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik güçlerinin, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.