Çiğli'de bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Film Festivali, ödül töreniyle noktalanmış oldu. Sinema dünyasından önemli isimler ve genç yetenekler festivalde bir araya gelirken, farklı kategorilerde ödüller de sahiplerini bulmuş oldu.

“Vicdan ve kültürel miras” teması!

Festival, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle noktalanmış oldu. Açılış konuşmasını, İKÇÜ Rektör Yardımcısı ve Festival Başkanı Yasin Bulduklu yaptı. Bulduklu tarafından bu yıl festivalde “kültürel miras” ve “vicdan” temalarının öne çıktığı belirtildi.

Bulduklu tarafından sanatın güçlü bir anlatım dili sunduğu ifade edilirken, kısa filmlerin toplumsal mesajların aktarımında etkili bir rol oynadığı ifade edildi.

"Bizi biz yapan temel unsur”

Bulduklu, konuşmasında “vicdan” kavramının evrensel önemine dikkat çekti. Bunun yalnızca insan ilişkileriyle sınırlı olmadığını belirten Bulduklu, tüm canlılara ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk bilinci içerdiğini de sözlerine ekledi.

Geleceğe aktarılan bir hafıza

Festivalin Sanat Yönetmeni Cenk Demirkıran ise sinemanın yalnızca bir sanat dalı olmadığını söyledi.

Kazananlar belli oldu!

Törenin devamında festivalde dereceye giren yapımlar de kamuoyuyla paylaşıldı. Belgesel kategorisinde Yalçın Çiftçi imzalı “Pirlerin Düğünü” en iyi film seçilirken, animasyon ve yapay zeka kategorisinde Erkan Ceylan’ın “Otobüsler” filmi ödül aldı. Öğrenci filmleri kategorisinde Mert Kartal’ın “Beyaz Karlar Altında” adlı yapımı birinciliği kazanırken, kurmaca kategorisinde ise Deniz Koloş’un “Ölüm Bizi Ayırana Dek” filmi ödül almış oldu.

