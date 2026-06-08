Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Çiğli Belediyesi, ilçenin dört bir yanını kapsayan büyük bir kentsel dönüşüm ve sosyal yatırım hamlesi başlattı. Harmandalı, Egekent, Uğur Mumcu ve Esentepe mahallelerinde eş zamanlı yürütülen projelerde artık işçiler son çivileri çakıyor. Sosyal yaşam alanlarından dev spor komplekslerine kadar birçok tesis, kapılarını açmak için gün sayıyor. Sahadaki çalışmaları yerinden inceleyen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talepleri bizzat dinledi.

Harmandalı’ya dört mevsim yüzme havuzu

Yatırımların en dikkat çeken ayaklarından biri Harmandalı Mahallesi’nde yükseliyor. Mevcut spor salonunu baştan aşağı yenileyen belediye ekipleri, burayı modern bir kapalı yüzme havuzuna dönüştürdü. Zemini özel malzemelerle kaplanan tesis, sadece yazın değil, kış aylarında da kesintisiz hizmet verecek. Merkezde öncelik çocukların olacak. 6-13 yaş arası minikler profesyonel eğitmenlerden yüzme dersi alırken, lisanslı sporcular da antrenmanlarını burada gerçekleştirecek.

Belediye, projede toplumsal adaleti ve erişilebilirliği ön planda tuttu. Havuz, haftanın belirli günlerinde özel gereksinimli çocuklara, belirli günlerinde ise kadınlara tahsis edilecek. Binanın mimari tasarımı da ebeveynleri rahat ettirecek cinsten. Cephesi tamamen cam kaplanan binanın dışındaki kamelyalarda oturan aileler, çaylarını yudumlarken çocuklarının yüzme eğitimlerini anlık olarak izleyebilecek.

Egekent’e şık emekliler lokali, kırsala ağaçlı parklar

Egekent Mahallesi sakinleri ise yeni bir nefes alanına kavuşuyor. Dekoratif çıtaları, özel kaplama malzemeleri ve dış cephesindeki Atatürk rölyefiyle dikkat çeken Emekliler Lokali’nin inşaatı bitti. Çevre düzenlemesi yapılan merkezin hemen karşısındaki basketbol sahası da potalarından zeminine kadar baştan aşağı yenilendi. Gençler artık daha güvenli bir alanda ter dökecek.

Uğur Mumcu ve Esentepe mahalleleri de yeşil alan hamlesinden payını aldı. Uğur Mumcu’daki yeni park alanına sentetik halı saha, basketbol sahası, yürüyüş yolları ve konteyner kafeler yerleştirildi. Peyzaj ekipleri, betonlaşmaya karşı alana zeytin ve dut ağaçları dikti. Esentepe'deki parkta da teraslama ve dekoratif aydınlatma montajları tamamlandı. Sadece kafe bölümünün küçük rötüşları kaldı.

"Her mahalleye eşit pay"

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen 9 Eylül Caddesi'ndeki asfaltlama ve estetik aydınlatma çalışmalarını da denetleyen Başkan Onur Emrah Yıldız, belediyecilik vizyonunu şu sözlerle özetledi:

"Çiğli’nin her mahallesine eşit hizmet götürmek bizim temel ilkemiz. Çocuklarımızın sokakta değil sporla büyüyeceği, emeklilerimizin evde sıkılmayıp sosyalleşeceği alanlar inşa ediyoruz. Projeleri hızla tamamlayıp halkın kullanımına açacağız."