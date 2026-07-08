SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Karabağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) sistemindeki resmi kayıtları, kültür-sanat organizasyonlarında gerçekleştirilen alım yöntemini ortaya çıkardı. Sistemden edinilen doğrudan temin sonuç duyurularına göre, idarenin aynı gün içinde aynı dönemi kapsayan hizmetleri iki ayrı dosya halinde onayladığı görüldü.

Kanun Maddesi ve İkiz Kayıtlar

Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesi, mal veya hizmet alımlarının parasal limitlerin altında kalmak amacıyla kısımlara bölünmesini açıkça yasaklamaktadır. Buna karşın belediyenin sistem kayıtlarında, ((Kayıt No: 26DT665709): "Şubat ve Mart 2026 Aylarını Kapsayan Kültür-Sanat Etkinliklerinin Hizmet Alımı" – 699.280,52 TRY), (Kayıt No: 26DT665709): "Şubat ve Mart 2026 Aylarını Kapsayan Kültür-Sanat Etkinliklerinin Hizmet Alımı" – 699.280,52 TRY), 10 Şubat 2026 tarihinde Taysa Organizasyon şirketine yönelik iki ayrı doğrudan temin sözleşmesi onaylandığı resmi dökümlere yansıdı. İçeriği, kapsadığı ayları ve onay tarihi aynı olan bu iki işin toplam tutarı tek kalemde 958.110,00 TL. olduğu görüldü. İki ayı kapsayan planlı kültür faaliyetlerinin tek bir hizmet alımı olarak birleştirilip 'açık İhale' usulüyle yapılması yerine, aynı gün içinde ikiye bölünerek doğrudan temin yöntemiyle aynı şirkete verilmesi dikkat çekti.

Geçmiş Dönem Rakamları Arasındaki Fark

Belediyenin organizasyon kalemlerindeki harcama dengesi, geçmiş yılın verileri incelendiğinde daha net bir şekilde görülebiliyor. 28 Mart 2025 tarihli resmi kayıtlara göre, belediyenin o dönemki tüm Mart ayı kültür etkinlikleri organizasyonu başka bir yükleniciye toplam 186.210,00 TRY bedelle yaptırılmıştı. 2026 yılına gelindiğinde ise yine iki aylık benzer bir periyot için tek bir şirkete parça parça toplamda 958.110,00 TRY tutarında doğrudan temin onayı verilmesi, bütçeler arasındaki farkı ve artış oranını gözler önüne serdi.

Mevzuat Ne Diyor?

Kamu İhale Mevzuatına göre, idarelerin aylar öncesinden planlayabileceği, süreklilik arz eden ve aciliyet taşımayan her türlü mal ve hizmet alımını 'Açık İhale' usulüyle yapması esas kabul ediliyor. Açık ihale yöntemi, çok sayıda firmanın teklif vererek fiyatı düşürmesini ve böylece kamu kaynaklarının korunmasını amaçlayarak serbest rekabet ortamı yaratıyor. Uzmanlar, aralarında doğal ve zamansal bir bağ bulunan hizmetlerin, doğrudan temin limitlerinin altında kalacak şekilde parçalanarak aynı gün içerisinde aynı adrese verilmesinin, yasanın temel amaçlarından biri olan 'rekabet ve şeffaflık' ilkesini zedelediğini belirtiyor.

Yanıt Bekleyen Sorular

Resmi evrakların ortaya koyduğu bu tablo karşısında kamuoyunda şu sorular yanıt bekliyor: 'Şubat ve Mart aylarını kapsayan bu iki organizasyon işi, aralarında doğrudan bağ olmasına rağmen neden tek bir açık ihale yerine aynı gün ikiye bölünerek doğrudan teminle yapıldı?

'Bu yöntemle İzmir'deki diğer organizasyon firmalarının fiyat teklifi vermesi ve rekabet ortamının oluşması engellenmiş oldu mu?

'Karabağlar Belediyesi yönetimi, idari süreçlerde bütçe disiplini ve şeffaflığı sağlamak adına bu çifte onay işlemiyle ilgili herhangi bir idari inceleme başlatacak mı?

Tüm bu soruların odağında yer alan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın, resmi kayıtlara yansıyan bu alım süreci hakkında kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.