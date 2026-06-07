İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin (İGC), Avrupa Birliği desteğiyle yürütmekte olduğu “Medya Özgürlüğüne Destek – Güçlü Dayanışma, Güçlü Medya” projesi çerçevesinde gerçekleştirilen bölge eğitimlerinin ikinci durağı Denizli olarak dikkat çekti. Gazetecilere yönelik düzenlenen eğitim programına katılım yoğundu.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Gazeteciler Cemiyeti iş birliği çerçevesinde hayata konulan proje çerçevesinde düzenlenen etkinlikte medya özgürlüğü, dayanışma ve gazetecilik alanındaki güncel konular öne çıktı.
Gazeteciler ve eğitmenler bir arada!
Denizli’de düzenelenen eğitim programına İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özkan Tokmak, İGC Proje Koordinatörü Reyhan Şenay ile eğitimciler Levent Özen, M. Cem Özer ve Ali Kayadibi katılım gösterdi.
Programda gazetecilik mesleğindeki sorunlar, medya alanındaki gelişmeler ve mesleki dayanışmanın önemi üzerine değerlendirmeler yer aldı.
“Güçlü Dayanışma, Güçlü Medya”
İGC’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, proje çerçevesinde gerçekleştirilen bölgesel eğitimlerin gazetecilerin mesleki gelişimine katkı sağlamayı hedeflediği ifade edildi.