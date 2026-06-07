AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, İzmir’in Konak ilçesine bağlı Çınartepe Mahallesi’nde düzenelenen muhtarlık seçimine ziyarette bulundu. Başdaş, seçim sürecinin demokratik bir ortamda gerçekleşmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Çınartepe Mahallesi’nde yer alan 9 Eylül Anadolu Lisesi’nde kurulan sandıklara ziyaret gerçekleştiren Başdaş, muhtar adaylarıyla bir araya geldi ve başarı dileklerinde bulundu. Seçim sürecinin centilmenlik ve olgunluk içerisinde ilerlediğini belirten Başdaş, mahalle adına hayırlı sonuçlar temennisini dile getirdi.

“Muhtarımızı tebrik ediyorum”

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Başdaş, seçimi kazanan muhtarı da tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Başdaş paylaşımında, “Demokratik bir olgunluk ve centilmenlik içerisinde geçen seçim sürecinin mahallemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, seçimi kazanan muhtarımızı şimdiden tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum” dedi.

“Hizmete devam edeceğiz”

Çınartepe Mahallesi’ne hizmetlere devam edeceklerini söyleyen AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, birlik ve beraberlik mesajında bulundu.

Başdaş açıklamasında, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Çınartepe’mize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.