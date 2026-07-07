SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’de kamuoyunun yakından takip ettiği Buca rüşvet soruşturmasında yeni bir sıcak gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın ifadesinde, davanın kilit tanıklarından Avukat Cavit Orhan hakkında asılsız iddialarda bulunduğu ortaya çıktı. Avukat Cavit Orhan’ın üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nden ihraç edildiğini, ayrıca İzmir Barosu tarafından geçirdiği soruşturmalar nedeniyle meslekten atıldığını öne süren Kaya’nın beyanlarına tepki gösteren Avukat Cavit Orhan, hakkındaki iddiaları çürütmek için hemen harekete geçti.

İtibar Suikastı Resmi Belgelerde

Buca rüşvet soruşturmasında adli süreç derinleşirken, rüşvet ağını deşifre eden isimlerden Avukat Cavit Orhan’a yönelik itibar suikastı resmî belgelere yansıdı. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın, suçlamalardan kurtarmak için iftira attığı iddia edildi.

Hem CHP'den Hem Barodan Belge Aldı

Hakkındaki asılsız iddiaları yalanlayan Avukat Cavit Orhan, hem İzmir Barosu’ndan hem de CHP’den resmî yazı talep etti. Her iki kurumdan da gelen 'Kayıtları aktiftir, herhangi bir ihraç veya atılma durumu kesinlikle söz konusu değildir' ibareli resmî ve ıslak imzalı evrakları ortaya koyan Orhan, Çağdaş Kaya'nın yalan beyanlarına karşı hukuk mücadelesi başlattı.

Gizli Tanık Olmayı Kabul Etmemişti

Sürece dair çok çarpıcı bir detayı da ilk kez paylaşan Avukat Cavit Orhan, kendisine yönelik kirli operasyonun sebebini, 'Buca'daki bu rüşvet çarkına karşı bana 'gizli tanıklık' teklif edildi. Ben bunu net bir dille reddettim. Bir hukukçu olarak arkaya saklanmam. Açık kimliğimle, dürüstçe emniyete gidip bu kirli ilişkiler ağı hakkında bildiğim ne varsa devletimin polisiyle ve savcısıyla paylaştım. Bugün tutuklanan şahsın kuyruk acısı ve iftiralarının sebebi de işte bu dik duruşumdur' dedi.

Hem Ceza Hem Tazminat Davası Açtı

Rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Çağdaş Kaya, cezaevinde yargılanmayı beklerken Avukat Cavit Orhan’ın yeni açtığı davalarla ikinci bir şok yaşayacak. Orhan, kendisini karalamaya çalışan Kaya hakkında hem ceza hem tazminat davası açtığını belirterek, 'Adli makamları asılsız beyanlarla yanıltan ve şahsıma itibar suikastı düzenleyen Kaya hakkında 'İftira' suçundan suç duyurusunda bulundum. Yılların mesleki kariyerine ve siyasi geçmişine leke sürmeye çalışan bu şahsa karşı onur ve haysiyet mücadelesi adına rekor düzeyde maddi-manevi tazminat davası için gerekli girişimlerde bulundum' dedi. Avukat Cavit Orhan, 'Yargı önünde hesaplaşacağız. Öyle emniyet odalarında arkamdan yalan beyanlarda bulunup kaçmak yok. Attığı iftiranın bedelini adalet önünde en ağır şekilde ödeyecek!' dedi.

