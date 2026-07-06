Son Mühür / İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan Yalçın ailesi, iki hafta önce evinden kaçan kedileri Silva’yı bulmak için adeta seferberlik ilan etti. Buca’nın Vali Rahmi Bey Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ailenin henüz 15 aylık olan kedisi, bölgeye yeni taşındıkları sırada pencereden atlayarak gözden kayboldu. Yaklaşık 15 gündür kayıp olan British Shorthair cinsi kedileri Silva’yı aradıklarını belirten Harun Yalçın, kedilerini bulana ödül vereceklerini de duyurdu.

“Doğduğu günden beri bizimle”

Kayıp kedisini bulmak için Buca’daki hemen her sokağı Silva’nın kayıp ilanlarıyla donatan Harun Yalçın, büyük üzüntü içinde olduklarını belirtti. Silva’nın ismine duyarlı bir hayvan olduğunu ve doğduğu günden bu yana aileleriyle birlikte yaşadığını ifade eden Yalçın, “Buca’da Fil Heykelleri’nin bulunduğu bölgeye yeni taşındık. O sırada pencereden atlayıp kaçmış. Kaçıp yere düştüğünü fark ettik, peşinden hemen sokağa çıktık ama bir türlü bulamadık. Silva 1.5 yaşında, 15 aylık. İsmine duyarlı bir hayvan. Doğduğu günden beri Silva bizimle, annesi de bizim evimizde. Yavrusuyla birlikte kalıyorlardı. Gerçekten çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

“10 bin lira ödül vereceğiz”

Silva’nın en son 30 Ağustos İlköğretim Okulu çevresinde görüldüğü bilgisine ulaşıldığını aktaran aile, bölgedeki aramalarının sonuçsuz kaldığını ancak arama çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Harun Yalçın, “Bulana 10 bin lira ödül vereceğiz. Gerçekten her yerde onu arıyoruz. Hala sokak sokak arıyoruz, Silva’yı çok özledik. Gören ya da duyan olursa bizimle iletişime geçmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.