Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Göztepe Spor Kulübü, önümüzdeki sezon Avrupa hedefiyle çalışmalarına başladı. Göz-Göz, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesislerinde devam ediyor. İzmir temsilcisi transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Göztepe’nin emektarı, uzun yıllar takımda kaptanlık yapan İsmail Köybaşı’nın profesyonel futbolcu kariyerinin sona ermesiyle kaptanın kim olacağı taraftarlar ve futbolseverler tarafından merak ediliyor. 36 yaşındaki İsmail Köybaşı’nın ardından kaptanlık pazu bandını takmak için Efkan Bekiroğlu ve Ogün Bayrak aday gösteriliyor. İsmail Köybaşı’nın futbolu bırakmasından sonra başkan Mehmet Sepil ile Rasmus Ankersen, tecrübeli futbolcu için övgü dolu sözlerle açıklama yaptı. Yeni seçilecek kaptanın Göztepe’yi en iyi şekilde temsil etmesi bekleniyor.

“Göztepe’nin yeni kaptanı belli oluyor”

Kariyerinde yeni bir sayfa açan tecrübeli futbolcu Köybaşı, önümüzdeki sezon Stanimir Stoilov’un yardımcısı olacak. Deneyimlerini ve tecrübelerini futbolculara aktaracak olan İsmail Köybaşı’nın takım içerisinde aktif bir rol alması bekleniyor. Oyunculara rol model olan tecrübeli futbolcunun yerine kaptanlık adayları arasında deneyimli futbolcular dikkat çekiyor. Stoilov ve İsmail Köybaşı’nın teknik ekiple yaptığı toplantılardan sonra karar alması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre Stoilov ile Köybaşı toplantılarında Efkan Bekiroğlu’nu konuşuyor. Profesyonel kariyerinde hiç kaptanlık yapmayan Efkan Bekiroğlu, seçilirse bir ilke imza atacak. Furkan Bayır’ın ise ciddi sakatlığından dolayı kaptan olması düşünülmüyor.

“Kaptanlığa Efkan Bekiroğlu aday”

Göztepe Spor Kulübü, önümüzdeki günlerde Slovenya’da kamp yapacak. Avrupa kampında hazırlık maçları yapacak olan sarı-kırmızılılar eksiklerini ve hatalarını görecek. Slovenya kampında geçici olarak bir kaptan belirlenecek. Kaptanın takım liderliği, olgunluğu ve organizasyon becerisi ön planda olacak. Göztepe’de yaş ve deneyim olarak takımın en tecrübeli ismi Efkan Bekiroğlu’nun kaptan olması planlanıyor. 30 yaşındaki futbolcunun saha içindeki ve saha dışındaki duruşundan dolayı liderlik özellikleri dikkat çekiyor.

“Göztepe’ye 10 numara kaptan”

On numara pozisyonunda görev alan Bekiroğlu, aynı zamanda mücadeleci ve savaşçı ruhuyla biliniyor. Efkan Bekiroğlu’nun ardından Ogün Bayrak ismi geçiyor. Orta saha sağ pozisyonunda oynayan Ogün, 27 yaşında olması ve takımın dinamiklerini iyi biliyor olmasından dolayı kaptan adayı olarak gösteriliyor. Ogün Bayrak ise 2023 yılında Göztepe Spor Kulübü’ne transfer oldu. TFF 1.Lig’de şampiyon takımın kadrosunda yer alan Ogün, kaptan adayı olarak gösteriliyor. Göztepe’de kaptanlık yarışı devam ediyor.