Son Mühür- Tarım arazilerinin korunmasıyla, insanın doğayla kucaklaşması arasındaki çekişme, hobi bahçelerini gündemden düşürmüyor.

Tarım arazilerine yapılan ruhsatsız veya imara aykırı yapılara elektrik, su, doğalgaz aboneliği bağlanmasını engelleme için düğmeye basan iktidar, yaklaşık sekiz milyon kişinin tedirginlik yaşamasına neden olmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, “Hem tarım alanlarını koruyacağız hem vatandaşın ihtiyacını karşılayacağız” açıklamasına rağmen hobi bahçesi, konteyner ev, tiny house sahipleri yıkım tehdidi nedeniyle sıkıntılarından kurtulabilmiş gibi görünmüyor.



Seslerini duyurabilmek için Buca'da bir araya gelen hobi bahçeleri ve yapı kayır mağdurları, ortak bir basın açıklamasıyla ''Yıkım değil, çözüm istiyoruz'' mesajı verdi.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı eyleme, İYİ Parti, Saadet Partisi, Zafer Partisi, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi teşkilatları destek verirken, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özcan Pehlivanoğlu da eylemcileri yalnız bırakmadı.

Sesimiz duyulana kadar devam...



Basın açıklamasında ortak çağrı yapılarak,

"Yıkım değil, çözüm istiyoruz."

mesajı verildi.

Katılımcılar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u göreve çağırarak, 8 milyon konut ve yapı için Yapı Kayıt Belgesi güncellemesi yapılmasını talep etti.



Açıklamada ayrıca:

"Yapı kayıt güncellemesi hayata geçirilene kadar mücadelemiz sürecek."

ifadelerine yer verildi.

Eyleme katılanların değişmesi için çağrıda bulunduğu 3194 sayılı İmar Kanunu 32.Maddesi,

''Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapı tespit edildiğinde inşaat hemen durdurulur (mühürlenir).

Yapı sahibine 1 ay süre verilir (ruhsata uygun hale getirmek veya ruhsat almak için).

Bu süre içinde düzeltilmezse yıkım süreci başlar'' ifadelerine yer veriyor.