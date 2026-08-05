Son Mühür- İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata Ankara’da yaptığı ziyaretler sırasında esnaftan aldığı gündemdeki sorunları ve çözüm önerilerini yetkililere aktardı. Temasları kapsamında AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül'ü ziyaret eden Ata sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Esnafın talepleri gündemde

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, esnafla birlikte yaptığı görüşmelerin ardından ekonomik ve yasal düzenlemelere karşı taleplerini gündeme getirdi. Başkan Ata ise katı atık ve ruhsat harçlarının yeniden değerlendirilmesi, kamu borçlarının yapılandırılması, Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayısındaki eşitsizliğin giderilmesi, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun güncellenmesi ve AVM Yasası'nda düzenleme yapılmasına yönelik beklentilerinden bahsetti.

Kredi limiti artışı değerlendirildi

Ankara programı kapsamında TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ile bir araya gelen İzmir Esnaf ve sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Yalçın Ata "Esnaf ve sanatkarların kredi ve kefalet kooperatiflerinden kullandıkları kredilerin üst limiti 1 milyon 500 bin liraya yükseltildi. Sınırlı sermayesi ile üretim ve ticaret yapan esnaf sanatkarlar açısından bu limit artışı oldukça önemli.

İzmir’de de 16. Bölge ESKKK Birliği Başkanı sayın Erdem Hünü ile birlik ve beraberlik içinde çalışıyor, oda-kefalet kooperatifleri dayanışması ile esnafa verilen hizmetlerin çıtasını daha da yukarıya çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın Ata'nın Ankara temaslarına, İESOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ödemiş Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mustafa Köksoy da eşlik etti.