SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Sayıştay Başkanlığı, merkez teşkilatında boş bulunan 25 Denetçi Yardımcısı Adayı kadrosunu doldurmak üzere eleme, yazılı ve mülakat olmak üzere 3 aşamadan oluşan giriş sınavı açtı. Üniversitelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ile İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun olan ve 1 Ocak 1991 sonrası doğan adayların başvurabileceği alım için ilk başvurular 9-17 Eylül 2026 tarihleri arasında ÖSYM’nin dijital platformları üzerinden kabul edilecek; 31 Ekim’de yapılacak elektronik eleme sınavını geçen adaylar ise Aralık ayında Ankara’daki klasik yazılı sınavda ter dökecek.

Başvuru Şartları ve Tarihler

Sınava başvuracak adaylarda aranan temel kriterler ve başvuru takvimi şöyle belirlendi:

Yaş Şartı: 1 Ocak 1991 ve daha sonra doğmuş olmak (Sınav yılının Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak). Mezuniyet: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden ya da YÖK onaylı denkliği bulunan yurt içi, yurt dışı 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak.

Başvuru Tarihleri: Normal başvurular 9-17 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü ise 24 Eylül 2026 olarak belirlendi.

Başvuru Yeri: İşlemler, ÖSYM Başvuru Merkezleri, ais.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek.

Sınav Takvimi ve Aşamaları

Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-Sınav merkezlerinde elektronik ortamda düzenlenecek. Sınav saat 13.45'te başlayacak ve 140 dakika sürecek. Adaylara Genel Yetenek yüzde 40, Genel Kültür yüzde 10, Maliye, Hukuk ve Muhasebe yüzde 12,5 testleri uygulanacak.

Yazılı Sınav Aralık Ayında

Eleme sınavında başarılı olan adaylar, Ankara'da klasik usulde yapılacak iki oturumlu yazılı sınava katılacak. Hukuk, maliye, iktisat, kompozisyon ve seçimlik gruptan (ticaret hukuku veya muhasebe) sorular yöneltilecek. Yazılı sınavı kazanan adaylar Sayıştay Başkanlığı tarafından mülakata çağrılacak. Mülakata katılacak adayların, kendi el yazılarıyla dolduracakları tek sayfalık özgeçmiş formunu kuruma teslim etmesi gerekecek.

